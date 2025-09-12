NFL: Shedeur Sanders entra no top 5 de camisas mais vendidas, mesmo como reserva
Mesmo sem estrear oficialmente na temporada, Shedeur Sanders já mostra o tamanho de sua popularidade dentro da NFL. O Quarterback do Cleveland Browns, de apenas 23 anos, ficou em 5º lugar no ranking de camisas mais vendidas da liga entre 1º de março e 31 de julho, de acordo com dados divulgados pela NFL Players Association.
O topo da lista foi dominado por estrelas do Philadelphia Eagles: o Running Back Saquon Barkley apareceu em primeiro lugar, seguido pelo Quarterback Jalen Hurts. Logo atrás, o Quarterback novato do Washington Commanders, Jayden Daniels, ficou em terceiro, enquanto o atual MVP da NFL, Josh Allen, do Buffalo Bills, foi o quarto colocado.
Shedeur Sanders, que ganhou enorme atenção após cair de forma surpreendente para a quinta rodada do Draft de 2025, é hoje o terceiro Quarterback do elenco dos Browns. Sua pré-temporada teve altos e baixos: brilhou em sua primeira aparição, mas encontrou dificuldades no segundo jogo. Na última partida de preparação, contra o Los Angeles Rams, entrou no terceiro quarto e completou apenas três de seis passes para 14 jardas, sofrendo cinco sacks que resultaram em 41 jardas negativas.
Desde então, o ex-astro da Universidade de Colorado não voltou a jogar, sendo listado como Quarterback reserva e opção de emergência na estreia da equipe contra o Cincinnati Bengals. Mesmo assim, sua força de mercado é inegável.
Além de Sanders, outros nomes ligados ao college football recente também apareceram bem no ranking de vendas. Seu ex-companheiro em Colorado, Travis Hunter (hoje, no Jacksonville Jaguars, atuando como Wide Receiver e Cornerback), ficou em 11º lugar. Já o quarterback Cam Ward, primeira escolha geral do Draft de 2025 e novo nome do Tennessee Titans, ocupou a 13ª posição.
Curiosamente, Sanders foi o único jogador dos Browns a figurar no top 50 de vendas de camisas da NFL, reforçando o quanto sua imagem já ultrapassa o campo e impacta diretamente na popularidade da franquia. Na frente, até mesmo, da estrela Myles Garrett.
A próxima partida do Cleveland Browns na NFL será contra o Baltimore Ravens, que perdeu para os Bills no jogo de estreia do Sunday Night Football.
