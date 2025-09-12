O Kansas City Chiefs e o Pittsburgh Steelers estariam de olho em uma possível troca por Tyreek Hill, Wide Receiver do Miami Dolphins. A informação foi revelada por Mike Florio, do Pro Football Talk, durante participação no The Rich Eisen Show.

continua após a publicidade

Apesar do interesse, qualquer movimentação no mercado está travada após as recentes acusações de violência doméstica feitas por Keeta Vaccaro, esposa de Hill, em processo de divórcio. Segundo reportagem do TMZ Sports, Vaccaro relatou oito episódios de agressão. Em um deles, em 2024, afirmou que o jogador “a atacou violentamente, jogando-a no chão, torcendo partes íntimas do corpo, arrancando seus cabelos e agarrando tudo o que estivesse ao seu alcance”.

O advogado de Tyreek Hill, Julius B. Collins, negou as acusações e afirmou que se trata de uma tentativa de extorsão contra o atleta. Enquanto isso, a NFL confirmou ao repórter Jonathan Jones, da CBS Sports, que abriu investigação sobre o caso. Esse cenário praticamente congela qualquer possibilidade imediata de troca, algo que já parecia distante para o jogador da NFL. Ainda, o repórter Adam Schefter, da ESPN, informou no programa Get Up que os Dolphins não receberam nenhuma ligação sobre Tyreek Hill e que não há intenção de negociá-lo nesta temporada de 2025.

continua após a publicidade

Dentro de campo, a estreia de Miami em 2025 aumentou a pressão. O time foi batido pelo Indianapolis Colts por 33 a 8. A defesa sofreu com Daniel Jones, que lançou para 272 jardas e um touchdown, além de correr para outro, enquanto Tua Tagovailoa teve atuação apagada com apenas 114 jardas aéreas, um fumble e duas interceptações. Tyreek Hill, por sua vez, anotou quatro recepções para 40 jardas em seis alvos. E o jogador estava claramente descontente na sideline.

Florio comparou o burburinho envolvendo Tyreek Hill à negociação que levou Davante Adams do Las Vegas Raiders para o Los Angeles Rams, em 2024, após início de uma temporada ruim.

continua após a publicidade

Do ponto de vista esportivo, Chiefs e Steelers aparecem como destinos plausíveis caso os Dolphins mudem de ideia. Kansas City nunca conseguiu repor a velocidade e o impacto que Tyreek Hill oferecia antes de ser trocado, enquanto Pittsburgh vive um cenário de "all in” com Aaron Rodgers no comando do ataque. E, mesmo com bons recebedores como, por exemplo, DK Metcalf, o time sente que precisa ganhar mais profundidade no campo de ataque.

O Miami Dolphins encara o New England Patriots no próximo domingo, às 14h, jogando em casa no Hard Rock Stadium. Tyreek Hill é esperado para atuar na partida.