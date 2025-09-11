A NFL se tornou uma realidade para os brasileiros. Segundo o último levantamento (IBOPE 2024), mais de 41 milhões de pessoas gostam de futebol americano no Brasil. E na última sexta-feira (5), mais de 47 mil pessoas lotaram a Arena Corinthians, em São Paulo, para assistir ao duelo entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers pela semana 1 da liga. O primeiro jogo da temporada regular com ambas equipes buscando trilhar um bom caminho até o Super Bowl LX, em San Francisco, no próximo 8 de fevereiro de 2025.

Para os brasileiros, acompanhar a grande final da NFL de perto é um sonho, mas também um desafio financeiro. O Super Bowl é um dos eventos esportivos mais assistidos do planeta e movimenta cifras astronômicas não apenas com publicidade, mas também com os preços dos ingressos e turismo no local.

No dia 8 de fevereiro, o Levi’s Stadium, em Santa Clara, Califórnia, será palco do espetáculo. Além da decisão dentro de campo, o público aguarda pelo tradicional show do intervalo, que pode até mesmo ter Taylor Swift como atração principal. Mas o que realmente pesa para os torcedores é o valor da experiência completa.

Preços dos ingressos e custos da viagem ao Super Bowl LX

Com o dólar cotado a R$ 5,50, os ingressos para o Super Bowl podem custar entre R$ 27.500 a até mais de 300.000 reais, dependendo do setor. E isso é apenas o bilhete de entrada. Isso porque muitas entradas são vendidas pelo valor inicial de 5 mil dólares para a grande final. Porém, perto do horário da partida, é possível ver (por experiência própria) os valores de entrada caírem para abaixo de 2.500 dólares (pouco mais de 13 mil reais) em sites de revenda oficiais onde os detentores dos ingressos buscam vendê-los rapidamente.

Pensando em quem pretende se planejar para edições futuras do Super Bowl, podemos fazer um cálculo básico para uma semana, para que o fã da bola oval consiga aproveitar todas as ativações que permeiam o jogo. E pensando no próximo Super Bowl, em San Francisco, é possível estimar que o investimento total seja de aproximados R$60.000.

Dentro deste valor, podemos deixar como estimativa um ingresso mais barato (R$28.000), passagens aéreas de ida e volta saindo de São Paulo (R$6.000), alimentação para a semana (R$5.500), hospedagem, que em semana de Super Bowl não é barata (R$15.000) e o restante para demais gastos com seguro saúde, gastos turísticos e souvenirs.

Cada vez mais brasileiros vem buscando atingir o sonho de acompanhar a final da NFL in loco. E por mais que seja um desafio financeiro, com planejamento, este se torna cada vez mais tangível quando é pago ao longo de toda a temporada regular da NFL. E, quem sabe, seu time não surpreende e aparece por lá, no grande palco, contando com a sua torcida? É o sonho de todos.