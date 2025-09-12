Depois de Aaron Rodgers abrir a temporada dos Steelers com vitória sobre o seu ex-time, o New York Jets, agora é a vez de DK Metcalf reencontrar o passado. Neste próximo domingo, 14 de setembro, vai acontecer a rodada da semana 2 da NFL e o Wide Receiver enfrenta o Seattle Seahawks, seu antigo time, em sua primeira partida em casa pelo Pittsburgh Steelers.

Apesar da expectativa em torno do confronto, Metcalf tratou de esfriar qualquer clima de revanche.

- Vocês vão transformar isso em algo grande. Eu não. Para mim, é só mais um jogo de futebol americano, afirmou o Wide Receiver da NFL em entrevista ao Associated Press.

A troca que levou Metcalf para Pittsburgh aconteceu em março, quando os Seahawks enviaram o Wide Receiver e uma escolha de sexta rodada em troca de escolhas de segunda e sétima rodadas. Ao todo, foram seis temporadas em Seattle, todas com pelo menos 900 jardas recebidas. O jogador ainda soma 48 touchdowns aéreos, o quarto maior número da história da franquia dos Seahawks.

No entanto, o impacto de DK Metcalf já apareceu logo na estreia com Rodgers: foram quatro recepções para 83 jardas, 73 delas conquistadas após a recepção. Um desempenho sólido, mesmo sem passes longos do Quarterback.

E esse detalhe chama atenção. Rodgers não tentou nenhum passe profundo na semana 1, mas esse é justamente o território onde Metcalf costuma brilhar. Desde 2019, ele está no top 5 da NFL em jardas recebidas em profundidade (2.035, terceira marca da liga) e em touchdowns desse tipo (19, quinto lugar), segundo a NFL. Só Ja’Marr Chase (6) teve mais TDs em passes longos que DK Metcalf (5) em 2024, segundo o Next Gen Stats.

Do outro lado, a defesa dos Seahawks sabe do perigo que vai enfrentar. O Cornerback veterano Shaquill Griffin destacou que DK Metcalf não pode ser a única preocupação, mas admitiu a dificuldade de encarar o ex-companheiro.

- Não estamos aqui dizendo que só vamos nos preparar contra o DK porque queremos provar algo. Vamos fazer as jogadas que precisamos contra ele, mas o foco é voltar a vencer e engatar uma sequência para recolocar a temporada nos trilhos, afirmou Griffin em entrevista coletiva

O reencontro pode não ter clima de revanche para Metcalf, mas promete ser um dos duelos mais interessantes da rodada da NFL, colocando frente a frente um dos principais recebedores da liga contra a defesa que o conhece melhor do que ninguém.