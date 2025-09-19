Magnus x Corinthians: acompanhe ao vivo jogo da Copa Mundo de Futsal Sub-19

Magnus e Corinthians se enfrentarão nesta sexta-feira (19) pelas quartas de final da Copa Mundo de Futsal Sub-19. A partida começa às 14h (de Brasília). Acompanhe a transmissão ao vivo do Lance! no YouTube.

Após vencer o time argentino Progresso por 11 a 2, o Corinthians fechou a última rodada da fase de classificações em segundo lugar no Grupo C, devido à derrota para o JEC Krona de Joinville.

Agora, todos os jogos serão em partidas únicas, no formato de tiro curto.

Como funciona a Copa Mundo?

O torneio está estruturado em duas fases distintas. Na primeira etapa, as equipes foram divididas em quatro grupos com quatro times cada. Os dois melhores colocados de cada chave avançarão para as quartas de final, dando início à fase eliminatória.

Durante a etapa inicial, serão realizados seis jogos por dia, com partidas distribuídas entre 9h e 22h. A competição se consolidou como importante vitrine para jovens talentos do futsal mundial desde seu lançamento em 2019, tendo realizado 15 torneios em diferentes categorias, como as competições masculinas sub-17, sub-19, sub-20, sub-21, além de torneios para equipes femininas profissionais.

Corinthians pela Copa Mundo de Futsal Sub-19 (Foto: Mauricio Mateus Moreira)

Jogos das quartas

Além do confronto entre Magnus e Corinthians, outros times disputarão ao longo do dia suas vagas nas semifinais do campeonato. Confira:

Vasco da Gama x Boca Juniors - 16h (de Brasília)

JEC Krona x Jaraguá - 18h (de Brasília)

Blumenau x Palma Futsal - 20h (de Brasília)

Classificação da fase de grupos

Grupo A

Blumenau (Brasil)

Boca Juniors (Argentina)

Grupo B

Magnus (Brasil)

Jaraguá (Brasil)

Grupo C

JEC Krona (Brasil)

Corinthians (Brasil)

Grupo D

Vasco da Gama (Brasil)

Palma Futsal (Espanha)

Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo de futsal

