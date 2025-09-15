São Joseense x Magnus pela Copa Mundo de Futsal Sub-19; acompanhe
Torneio internacional sub-19 acontece entre os dias 15 e 21 de setembro
A partir desta segunda-feira (15), acontece a disputa da Copa Mundo de Futsal Sub-19, em Blumenau, competição que reúne representantes do Brasil, Argentina, Colômbia, Espanha, Tailândia, Estados Unidos e Guatemala. Pelo Grupo B, o São Joseense recebe o Magnus se enfrentam, com transmissão do Lance! em seu canal no YouTube. MO jogo está empatado por 2 a 2.
Com transmissão do Lance!, Copa Mundo do Futsal Sub-19 estreia nesta segunda-feira (15)
Mais cedo nesta segunda, pelo Grupo A, o Black Pearl United, da Tailândia, venceu o Boca Júniors, da Argentina, por 3 a 2. Os participantes disputarão a fase de grupos entre 15 e 18 de setembro, seguida das etapas eliminatórias que definirão o campeão no dia 21 do mesmo mês.
Acompanhe o jogo
O Magnus começa o jogo buscando mais o ataque, ameaçando o gol do São Joseense já aos dois minutos de partida. Com cinco minutos no relógio, a equipe mandante devolveu o ataque, mas parou no goleiro adversário.
O Magnus segue predominante no ataque, mas desperdiça muitas chances. A equipe tentou na bola parada e perdeu mais duas oportunidades na cara do gol, sem conseguir eficiência. O São Joseense vai tentando avançar no contra-ataque e saiu na frente do placar com Ângelo, aos 10 minutos, após cobrança de lateral.
Porém, houve pouco tempo para o São Joseense comemorar. Em cobrança de falta, aos 11 minutos, o Magnus se aproveitou da bola parada, já que os adversários cometiam muitas faltas, estourando o limite ainda na primeira etapa. Em jogada ensaiada, Pe Gouveia empatou a partida.
A pouco mais de um minuto para encerrar a primeira etapa, Pe Gouveia anotou o gol da virada do Magnus, em jogada bem construída pela equipe. No último minuto de primeira etapa, Ângelo aproveitou uma roubada de bola para deixar o placar igual novamente.
Grupos do Mundial de futsal
Grupo A
Blumenau (Brasil)
Boca Juniors (Argentina)
Black Pearl United (Tailândia)
Alcaldía de Mosquera (Colômbia)
Grupo B
Jaraguá (Brasil)
Magnus (Brasil)
São Joseense (Brasil)
Finca de Las Nubes (Guatemala)
Grupo C
Corinthians (Brasil)
JEC Krona (Brasil)
Progresso (Argentina)
Salaz (Colômbia)
Grupo D
Palma Futsal (Espanha)
Atlas (Colômbia)
Vasco da Gama (Brasil)
NY Ecuador (Estados Unidos)
Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo de futsal
Todos os confrontos serão transmitidos ao vivo pelo Canal Lance!, no YouTube. Além disso, o Lance! entregará cobertura completa da Copa do Mundo pelo site.
Calendário completo de jogos da fase de grupo
Segunda-feira, 15 de setembro
09h – Black Pearl x Boca Jr
11h – São Joseense x Magnus (com narração no Canal Lance!)
16h – NY Ecuador x Vasco (com narração no Canal Lance!)
18h – Las Nubes x Jaraguá
20h – Blumenau x Alcadia
22h – Palma x Atlas
Terça-feira, 16 de setembro
12h – Salaz x Progreso
14h – São Joseense x Las Nubes
16h – Magnus x Jaraguá (com narração no Canal Lance!)
18h – Corinthians x Krona (com narração no Canal Lance!)
20h – Blumenau x Black Pearl
22h – NY Ecuador x Palma
Quarta-feira, 17 de setembro
12h – NY Ecuador x Atlas
14h – Boca Jr x Alcadia
16h – Krona x Progreso
18h – Corinthians x Salaz
20h – Las Nubes x Magnus
22h – Palma x Vasco (com narração no Canal Lance!)
Quinta-feira, 18 de setembro
12h – Alcadia x Black Pearls
14h – Atlas x Vasco
16h – Krona x Salaz
18h – Progreso x Corinthians (com narração no Canal Lance!)
20h – Blumenau x Boca Jr (com narração no Canal Lance!)
22h – Jaraguá x São Joseense (com narração no Canal Lance!)
