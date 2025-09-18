Atlas x Vasco: acompanhe ao vivo jogo da Copa Mundo de Futsal Sub-19
Outras cinco equipes brasileiras jogam hoje (18)
- Matéria
- Mais Notícias
A Copa Mundo do Futsal Sub-19 segue a todo vapor com 16 equipes de sete países diferentes no Complexo Esportivo do SESI Blumenau, entre os dias 15 e 21 de setembro. Nesta quinta-feira (18), o Vasco enfrenta a equipe colombiana Atlas, às 14h (de Brasília). O Lance! transmite o jogo ao vivo no canal do YouTube.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Na rodada anterior, o Atlas venceu o NY Ecuador por 5 a 3, enquanto o Vasco superou o Palma Futsal por 2 a 0.
Além do Vasco, outras equipes brasileiras entram em quadra nesta quinta-feira (18). O Corinthians enfrenta o Progreso, da Argentina (18h). Já o JEC/Krona joga contra o Salazar CS (16h), o Blumenau pega o Boca Juniors (20h), e Jaraguá e São Joseense (22h) fazem um duelo 100% brasileiro.
➡️Gigantes do futsal estreiam com goleadas na Copa Mundo do Futsal Sub-19
Como funciona a Copa do Mundo?
O torneio está estruturado em duas fases distintas. Na primeira etapa, as equipes foram divididas em quatro grupos com quatro times cada. Os dois melhores colocados de cada chave avançarão para as quartas de final, dando início à fase eliminatória.
Durante a etapa inicial, serão realizados seis jogos por dia, com partidas distribuídas entre 9h e 22h. A competição se consolidou como importante vitrine para jovens talentos do futsal mundial desde seu lançamento em 2019, tendo realizado 15 torneios em diferentes categorias, como as competições masculinas sub-17, sub-19, sub-20, sub-21, além de torneios para equipes femininas profissionais.
➡️Copa das Nações de Futsal: Brasil busca semifinal no duelo contra Guatemala
- Matéria
- Mais Notícias