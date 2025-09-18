menu hamburguer
Progreso x Corinthians: acompanhe ao vivo jogo da Copa Mundo Sub-19 de Futsal

Equipes se enfrentam nesta quinta (18)

imagem cameraCorinthians enfrenta o Progreso pela Copa Mundo de Futsal Sub-19 (Foto: Mauricio Mateus Moreira)
Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Gonzaga Spiler,
Dia 18/09/2025
17:45
Progreso e Corinthians voltam à quadra nesta quinta-feira (18), em jogo válido pelo Grupo C da Copa Mundo Sub-19 de Futsal. A bola rola às 18h (de Brasília). Acompanhe a transmissão ao vivo do Lance! no Youtube.

A competição acontece no Complexo Esportivo do Sesi Blumenau, em Santa Catarina, e reúne 16 equipes de sete países diferentes.

➡️ Copa Mundo do Futsal Sub-19: Grupos se encaminham para definição

O Progreso, time argentino, vem de uma derrota por 10 a 3 para o JEC Krona, enquanto o Corinthians venceu o Salaz CS, da Colômbia, por 5 a 3.

Outros times brasileiros em quadra

Nesta quinta (18), o Vasco venceu o Atlas por 5 a 2. Ainda no mesmo dia, além da partida do Corinthians, o JEC/Krona joga contra o Salazar CS (16h), o Blumenau pega o Boca Juniors (20h), e Jaraguá e São Joseense (22h) fazem um duelo 100% brasileiro.

Corinthians enfrenta o Progreso pela Copa Mundo de Futsal Sub-19 (Foto: Mauricio Mateus Moreira)

Como funciona a Copa Mundo?

O torneio está estruturado em duas fases distintas. Na primeira etapa, as equipes foram divididas em quatro grupos com quatro times cada. Os dois melhores colocados de cada chave avançarão para as quartas de final, dando início à fase eliminatória.

Durante a etapa inicial, serão realizados seis jogos por dia, com partidas distribuídas entre 9h e 22h. A competição se consolidou como importante vitrine para jovens talentos do futsal mundial desde seu lançamento em 2019, tendo realizado 15 torneios em diferentes categorias, como as competições masculinas sub-17, sub-19, sub-20, sub-21, além de torneios para equipes femininas profissionais.

Confira os grupos da competição

Grupo A
Blumenau (Brasil)
Boca Juniors (Argentina)
Black Pearl United (Tailândia)
Alcaldía de Mosquera (Colômbia)

Grupo B
Jaraguá (Brasil)
Magnus (Brasil)
São Joseense (Brasil)
Finca de Las Nubes (Guatemala)

Grupo C
Corinthians (Brasil)
JEC Krona (Brasil)
Progreso (Argentina)
Salaz (Colômbia)

Grupo D
Palma Futsal (Espanha)
Atlas (Colômbia)
Vasco da Gama (Brasil)
NY Ecuador (Estados Unidos)

