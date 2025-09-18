Progreso x Corinthians: acompanhe ao vivo jogo da Copa Mundo Sub-19 de Futsal
Equipes se enfrentam nesta quinta (18)
Progreso e Corinthians voltam à quadra nesta quinta-feira (18), em jogo válido pelo Grupo C da Copa Mundo Sub-19 de Futsal. A bola rola às 18h (de Brasília). Acompanhe a transmissão ao vivo do Lance! no Youtube.
A competição acontece no Complexo Esportivo do Sesi Blumenau, em Santa Catarina, e reúne 16 equipes de sete países diferentes.
O Progreso, time argentino, vem de uma derrota por 10 a 3 para o JEC Krona, enquanto o Corinthians venceu o Salaz CS, da Colômbia, por 5 a 3.
Outros times brasileiros em quadra
Nesta quinta (18), o Vasco venceu o Atlas por 5 a 2. Ainda no mesmo dia, além da partida do Corinthians, o JEC/Krona joga contra o Salazar CS (16h), o Blumenau pega o Boca Juniors (20h), e Jaraguá e São Joseense (22h) fazem um duelo 100% brasileiro.
Como funciona a Copa Mundo?
O torneio está estruturado em duas fases distintas. Na primeira etapa, as equipes foram divididas em quatro grupos com quatro times cada. Os dois melhores colocados de cada chave avançarão para as quartas de final, dando início à fase eliminatória.
Durante a etapa inicial, serão realizados seis jogos por dia, com partidas distribuídas entre 9h e 22h. A competição se consolidou como importante vitrine para jovens talentos do futsal mundial desde seu lançamento em 2019, tendo realizado 15 torneios em diferentes categorias, como as competições masculinas sub-17, sub-19, sub-20, sub-21, além de torneios para equipes femininas profissionais.
Confira os grupos da competição
Grupo A
Blumenau (Brasil)
Boca Juniors (Argentina)
Black Pearl United (Tailândia)
Alcaldía de Mosquera (Colômbia)
Grupo B
Jaraguá (Brasil)
Magnus (Brasil)
São Joseense (Brasil)
Finca de Las Nubes (Guatemala)
Grupo C
Corinthians (Brasil)
JEC Krona (Brasil)
Progreso (Argentina)
Salaz (Colômbia)
Grupo D
Palma Futsal (Espanha)
Atlas (Colômbia)
Vasco da Gama (Brasil)
NY Ecuador (Estados Unidos)
