Jannik Sinner e Alexander Zverev duelam na final do Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada. O italiano, número um do ranking da ATP, busca o bicampeonato consecutivo no torneio, enquanto o alemão, o número dois do mundo, quer conquistar o primeiro Grand Slam da carreira. O jogo será realizado no domingo (26), a partir das 5h30 (Horário de Brasília), com transmissão da ESPN 2 e o streaming Disney +.

Sinner e Zverev já se enfrentaram seis vezes, com vantagem para Alexander, que venceu quatro duelos. Em quadra dura, mesma condição do Australian Open, foram quatro jogos, três vitórias com vitória para o alemão.

Jannik Sinner chegou à final após dominar e derrotar Ben Shelton por 3 sets a 0 (7/6, 6/2, 6/2). O americano deu um susto no italiano no início do jogo, quando conseguiu ter dois set points, mas não conseguiu aproveitar. Após Sinner levar a primeira parcial no tie break, Jannik teve o controle da partida para vencer e chegar na final do Australian Open pelo segundo ano seguido.

Zverev contou com a "sorte" na semifinal. O alemão encarou Novak Djokovic, que, após o final do primeiro set, abandonou a partida após sentir lesão que o acompanhava desde as quartas de final, quando derrotou Carlos Alcaraz. Alexander chega à sua primeira final de Australian Open e busca conquistar seu primeiro Grand Slam.

Jannik Sinner e Alexander Zverev no Australian Open (Fotos: AFP)

