Brasil quebra jejum e voltará a ter três top 100 nesta segunda-feira

O Brasil voltará a ter três tenistas no top 100 mundial nesta segunda-feira (27), pela primeira vez desde 10 de julho de 2017. Nesta época, Thomaz Bellucci era o 55º colocado, Rogério Dutra Silva ficou na 69º e Thiago Monteiro ocupava a 100º no ranking da ATP liderado pelo britânico Andy Murray.

continua após a publicidade

Com o ranking deste ano, João Fonseca ocupará a posição 99, com 600 pontos e Thiago Monteiro como o 100º. Thiago Wild seguirá como o número 1 do Brasil com o 76º posto.

➡️ Djokovic deixa futuro da carreira em aberto, após desistência do Australian Open

➡️ Sinner mantém embalo, vai à final e lutará pelo bi no Australian Open

Isso só foi possível, pois o sérvio Laslo Djere — um dos tenistas que estavam na briga pelo Top 100 — foi eliminado nesta sexta nas quartas de final do challenger 125 de Quimper, na França. A partida foi contra o francês Sascha Gueymard Wayenburg, 355º colocado, por 2 sets a 1 (parciais de 7/6 (8/6) 6/7 (7/3) 7/5). O tenista era o único que poderia entrar no top 100 nesta semana.

continua após a publicidade

Thiago Monteiro ocupará a 100º colocação (Foto: Green Filmes/CBT)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além de Djere, outros oito tenistas poderiam passar os brasileiros esta semana em Quimper ou Oeiras, em Portugal, mas nenhum deles obteve sucesso. Nomes como o português Jaime Faria, o americano Christopher Eubanks e o suíço Alexander Ritschard estavam na briga para entrar na lista dos 100 primeiros colocados do ranking da ATP.