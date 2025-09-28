Brasil teve duas derrotas: Luana Carolina perdeu para Michelle Montague e Rodolfo Bellato para Navajo Stirling.

Enquanto o mundo das lutas no Brasil se debruçava sobre o Spaten Fight Night, do outro lado do mundo o UFC fazia seu segundo evento em solo australiano. Com três brasileiros em ação, o UFC Perth entregou um possível novo candidato ao cinturão meio pesado, com a vitória de Carlos Ulberg na luta principal.

continua após a publicidade

O neozelandês precisou de menos de um round para nocautar Dominick Reyes e anunciar sua chegada ao topo da divisão até 93kg. Após o duelo, ele revelou que conversou com o diretor do UFC Hunter Campbell e que deve viajar a Las Vegas para ver de perto o duelo entre Magomed Ankalaev e Alex Pereira no próximo dia 4 de outubro.

A expectativa, portanto, é que a performance de Ulberg tenha sido o suficiente para que ele possa desafiar o vencedor de Ankalaev e Poatan, que se enfrentam no UFC 320 em revanche pelo cinturão do russo.

continua após a publicidade

‘Burguesinha’ traz única vitória brasileira no UFC

Burguesinha conseguiu mais uma vitória no UFC (Foto: Reprodução Instagram UFC Brasil)

O UFC Perth começou da melhor forma possível para o Brasil. Logo na primeira luta da noite, Alexia ‘’Burguesinha’’ Thainara, que havia prometido ótima performance em entrevista ao LANCE!, cumpriu sua promessa e ganhou de Loma Lookboonme na decisão unânime dos juízes e pode ser ranqueada na próxima atualização dos rankings do UFC no peso palha.

Porém, o Brasil acabou sofrendo duas derrotas nas suas outras duas lutas. Luana Carolina teve interrompida sua sequência de três vitórias seguidas após perder para a estreante Michelle Montague, enquanto Rodolfo Bellato acabou derrotado por Navajo Stirling - os dois sucumbiram via decisão.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

FICHA TÉCNICA

UFC Fight Night — Perth, AUS

Data: 27 de setembro de 2025

Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)

Local: Perth, Australia

Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal - a partir das 23h

Peso meio-pesado: Carlos Ulberg (NZL) venceu Dominick Reyes (EUA) por nocaute

Peso meio-pesado: Jimmy Crute (AUS) venceu Ivan Erslan (CRO) por finalização (mata-leão)

Peso pena: Jack Jenkins (AUS) venceu Ramon Taveras (EUA) por decisão

Peso meio-médio: Neil Magny (EUA) venceu Jake Matthews (AUS) por finalização (triângulo de mão)

Peso leve: Tom Nolan (AUS) venceu Charlie Campbell (EUA) por finalização (mata-leão)

Card preliminar - a partir das 20h

Peso meio-pesado: Navajo Stirling (NZL) venceu Rodolfo Bellato (BRA) por decisão

Peso médio: Cameron Rowston (AUS) venceu Andre Petroski (EUA) por nocaute

Peso leve: Jamie Mullarkey (AUS) venceu Rolando Bedoya (PER) por decisão

Peso galo: Colby Thicknesse (AUS) venceu Josias Musasa (RDC) por decisão

Peso galo: Michelle Montague (NZL) venceu Luana Dread (BRA) por decisão

Peso pesado: Brando Pericic (AUS) venceu Elisha Ellison (EUA) por nocaute

Peso palha: Alexia Burguesinha (BRA) venceu Loma Lookboonme (TAI) por decisão