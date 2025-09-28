UFC Perth: ‘Burguesinha’ vence e Ulberg vira possível alvo de Poatan
Alexia Thainara foi a única brasileira vitoriosa no UFC da Austrália
Enquanto o mundo das lutas no Brasil se debruçava sobre o Spaten Fight Night, do outro lado do mundo o UFC fazia seu segundo evento em solo australiano. Com três brasileiros em ação, o UFC Perth entregou um possível novo candidato ao cinturão meio pesado, com a vitória de Carlos Ulberg na luta principal.
O neozelandês precisou de menos de um round para nocautar Dominick Reyes e anunciar sua chegada ao topo da divisão até 93kg. Após o duelo, ele revelou que conversou com o diretor do UFC Hunter Campbell e que deve viajar a Las Vegas para ver de perto o duelo entre Magomed Ankalaev e Alex Pereira no próximo dia 4 de outubro.
A expectativa, portanto, é que a performance de Ulberg tenha sido o suficiente para que ele possa desafiar o vencedor de Ankalaev e Poatan, que se enfrentam no UFC 320 em revanche pelo cinturão do russo.
‘Burguesinha’ traz única vitória brasileira no UFC
O UFC Perth começou da melhor forma possível para o Brasil. Logo na primeira luta da noite, Alexia ‘’Burguesinha’’ Thainara, que havia prometido ótima performance em entrevista ao LANCE!, cumpriu sua promessa e ganhou de Loma Lookboonme na decisão unânime dos juízes e pode ser ranqueada na próxima atualização dos rankings do UFC no peso palha.
Porém, o Brasil acabou sofrendo duas derrotas nas suas outras duas lutas. Luana Carolina teve interrompida sua sequência de três vitórias seguidas após perder para a estreante Michelle Montague, enquanto Rodolfo Bellato acabou derrotado por Navajo Stirling - os dois sucumbiram via decisão.
FICHA TÉCNICA
UFC Fight Night — Perth, AUS
Data: 27 de setembro de 2025
Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)
Local: Perth, Australia
Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet
Card principal - a partir das 23h
Peso meio-pesado: Carlos Ulberg (NZL) venceu Dominick Reyes (EUA) por nocaute
Peso meio-pesado: Jimmy Crute (AUS) venceu Ivan Erslan (CRO) por finalização (mata-leão)
Peso pena: Jack Jenkins (AUS) venceu Ramon Taveras (EUA) por decisão
Peso meio-médio: Neil Magny (EUA) venceu Jake Matthews (AUS) por finalização (triângulo de mão)
Peso leve: Tom Nolan (AUS) venceu Charlie Campbell (EUA) por finalização (mata-leão)
Card preliminar - a partir das 20h
Peso meio-pesado: Navajo Stirling (NZL) venceu Rodolfo Bellato (BRA) por decisão
Peso médio: Cameron Rowston (AUS) venceu Andre Petroski (EUA) por nocaute
Peso leve: Jamie Mullarkey (AUS) venceu Rolando Bedoya (PER) por decisão
Peso galo: Colby Thicknesse (AUS) venceu Josias Musasa (RDC) por decisão
Peso galo: Michelle Montague (NZL) venceu Luana Dread (BRA) por decisão
Peso pesado: Brando Pericic (AUS) venceu Elisha Ellison (EUA) por nocaute
Peso palha: Alexia Burguesinha (BRA) venceu Loma Lookboonme (TAI) por decisão
