Lutador convulsiona após receber nocaute de adversário; veja vídeo

O BKFC Fight Night, realizado no último sábado (29), foi marcado pelo confronto entre Conor Cooke e Stevie Taylor. O lutador da Irlanda do Norte precisou de poucos segundos para definir o combate no Planet Ice, em Manchester, na Inglaterra.

continua após a publicidade

Cooke enfrentou Taylor no boxe sem luvas e saiu vitorioso ao nocautear brutalmente o adversário com um direto de direita no primeiro round, levando-o a convulsionar no ringue.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Sonnen reprova desejo de Alex Poatan: ‘Pode virar vergonha’

Como foi a luta entre Conor Cooke e Stevie Taylor?

Conor Cooke e Stevie Taylor (Foto: Reprodução/Instagram)

Em sua quinta luta na organização, Conor Cooke iniciou o combate de forma agressiva e logo no primeiro minuto já aplicou um knockdown em Stevie Taylor.

continua após a publicidade

Após a retomada da luta, Cooke conectou um potente golpe de direita no queixo do rival, que caiu desacordado e começou a convulsionar na lona. Felizmente, após alguns minutos de atendimento, Taylor conseguiu se recuperar e deixou o cage andando.

➡️UFC: Alex Poatan volta a criticar regras e sugere mudanças no MMA

Com a vitória, Cooke conquistou seu terceiro triunfo consecutivo no BKFC. Sua única derrota no boxe sem luvas foi para Dawid Oskar, em abril de 2024. Antes de migrar para a modalidade, o atleta acumulou 13 lutas no boxe tradicional, vencendo seis delas.