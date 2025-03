Quem é o número 1 do ranking do UFC? Veja top-10 atualizado

Apesar da disputa por categorias, o UFC conta com um ranking "pound for pound", que é a tabela em que reúne todos os lutadores da empresa sem restrição de peso. A organização comandada por Dana White atualiza o ranking classificatório a cada evento da entidade. O Lance! mostra tudo sobre o ranking do UFC.

Quem é o número 1 "pound for pound" do UFC?

Atualmente, o russo, Islam Makhachev, detém o posto de melhor lutador do mundo, ao defender o cinturão da categoria de peso-leve desde outubro de 2022. O pugilista é o líder do ranking pound for pound do UFC e está em uma sequência de 15 vitórias.

Na carreira, ele conta com 27 vitórias e apenas uma derrota, há quase 10 anos, quando perdeu para o brasileiro Adriano Martins por nocaute em outubro de 2015. Já em 2025, o russo entrou no ringue uma vez, na vitória por submissão sobre Renato Moicano - também brasileiro.

Confira os 10 lutadores mais bem ranqueados do mundo

Ranking "pound for pound" Masculino

posição lutador 1º. Islam Makhachev 1º. Jon Jones 1º. Ilia Topuria 1º. Merab Dvalishvili 1º. Dricus Du Plessis 1º. Magomed Ankalaev 1º. Belal Muhammad 1º. Alex "Poatan" Pereira 1º. Alexandre Pantoja 1º. Tom Aspinall

Quem são os brasileiros mais bem colocados no UFC?

Alex "Poatan" Pereira despencou na tabela geral do pound for pound após a derrota para Magomed Ankalaev no UFC 313, saindo de terceiro para a oitava colocação. O brasileiro está apenas a frente do campeão do peso mosca, Alexandre Pantoja, e do campeão interino do peso pesado, Tom Aspinall. Já no ranking da divisão meio-pesado, Pereira só desceu uma posição, caindo do posto de campeão para o desafiante número 1.

Alex Poatan encara Ankalaev no UFC 313 (Foto: Reprodução)

Um dos campeões com mais defesas do UFC, Alexandre Pantoja segue apenas na nona colocação do ranking peso por peso. O brasileiro já defendeu o cinturão três vezes, o maior número da organização empatado com Islam Makhachev, do peso leve, que lidera a tabela.

Além de se manter no topo desde 2023, Pantoja tem recorde de 10-0 contra os lutadores que estão no top10 da divisão dos moscas. Antes da última defesa, no UFC 310, em dezembro de 2024, Alexandre Pantoja estava fora do top-10 do peso por peso.

Como funciona o ranking?

Os rankings por peso do UFC são definidos por pessoas de dentro da empresa. Caso um lutador vença outro de ranking mais alto, o atleta assume automaticamente a posição do derrotado, que só caí uma posição. Já na tabela geral, o "pound for pound", a popularidade, o número de defesas de cinturão - ou lutas importantes vencidas - e o prestígio da categoria são os critérios para definir a posição.

