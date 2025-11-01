Luka Doncic supera Michael Jordan e iguala marca de 63 anos atrás

Luka Doncic, astro do Los Angeles Lakers, igualou nesta sexta-feira (31) um feito que só havia sido alcançado por Wilt Chamberlain na história da NBA: marcar pelo menos 40 pontos em cada um dos três jogos do começo de uma temporada. O jogador esloveno de 26 anos atingiu a marca durante a vitória dos Lakers por 117 a 112 sobre o Memphis Grizzlies, quando anotou 44 pontos e foi o cestinha da partida.

Chamberlain estabeleceu o recorde nas temporadas 1961/62 e 1962/63, quando defendia o Philadelphia Warriors, há 63 anos. Doncic acumulou 136 pontos nos três primeiros confrontos da atual temporada, com 43 pontos contra o Golden State Warriors, 49 contra o Minnesota Vikings e 44 diante dos Grizzlies.

O feito de Doncic ganha ainda mais relevância por superar os números iniciais de Michael Jordan, que somou 125 pontos em seus três primeiros jogos da temporada 1986/87 pelo Chicago Bulls. A diferença é que Jordan não manteve a marca de 40 pontos no terceiro jogo, registrando uma sequência de 50, 41 e 34 pontos.

Lesões não impediram Luka

A conquista aconteceu após o retorno de Doncic às quadras, depois de ficar afastado por três partidas devido a uma entorse no dedo da mão esquerda e uma contusão na parte inferior da perna esquerda. Além da pontuação expressiva, o armador esloveno também registrou duplo-duplo nas três partidas, com 12, 11 e 12 rebotes, respectivamente.

— Me sinto ótimo. Mas, obviamente, se conseguirmos uma vitória, me sinto ainda melhor. Então, esse é o objetivo principal: ajudar o time a vencer. E, às vezes, isso significa marcar pontos, às vezes fazer outras coisas — contou Doncic após a partida.

Confira os resultados completos de sexta-feira (31)

Philladephia 76ers 108 x 109 Boston Celtics

Indiana Pacers 108 x 128 Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers 101 x 112 Toronto Raptors

Chicago Bulls 135 x 125 New York Knicks

Memphis Grizzilies 112 x 117 L.A Lakers

Phoenix Suns 118 x 96 Utah Jazz

Portland Trail Blazers 109 x 107 Denver Nuggets

L.A Clippers 126 x 124 New Orleans Pelicans