Em noite de Stephen Curry, os fãs esperam um show de cestas do perímetro, o que não aconteceu. A tímida atuação do camisa 30, no entanto, não impediu dos três pontos serem destaques na NBA desta quinta-feira (30). Confira com o Lance! esses e outros destaques da rodada com quatro jogos intensos.

Vale destacar que esse fato não desmerece o trabalho de Curry em quadra pelo Golden State Warriors. Pelo contrário, aliás, já que o aumento das cestas de três está diretamente relacionado ao estilo de jogo da equipe com o armador durantes os últimos anos na NBA. Apesar disso, o time de San Francisco foi superado pelo Milwaukee Bucks por 120 a 110.

Mesmo sem Antetokounmpo, o Bucks anula o Warriors

Os 10 pontos de diferença no placar pode estar ligado ao aproveitamento das equipes nas bolas no perímetro. Enquanto o Bucks converteu 19 cestas, com 41% de sucesso, o Warriors registrou apenas 13 em 38 tentativas. Veja algumas cestas de três de Milwaukee Bucks:

Magic em todos os lados do ataque

As bolas de longa distância estiveram em alta no triunfo do Orlando Magic sobre o Charlotte Hornets por 123 a 107. Dessa vez, os destaques do jogo ficam também com as rápidas infiltrações para cravar a vitória tranquila. Veja os lances abaixo:

Que movimentação do OKC

Time que joga junto, vence junto. Esse parecia ser o lema do Oklahoma City Thunder ao derrotar o Washington Wizards por 127 a 108. Mesmo que as bolas de três não fossem possível, a eficiente rotação buscava um espaço na defesa para pontuar. Assista:

É tempo de Wemby no Spurs!

Apesar da jovem idade, não há quem negue o talento e importância de Victor Wembanyama para o San Antonio Spurs na NBA, seja na defesa ou no ataque. A vitória sobre o Miami Heat, por 107 a 101, pode ser usada como exemplo para a afirmação. Veja os lances do pivô de 21 anos:

Confira os resultados completos de quinta (30)

Charlotte Hornets 107 x 123 Orlando Magic

Oklahoma City Thunder 127 x 108 Washington Wizards

Milwaukee Bucks 120 x 110 Golden State Warriors

San Antonio Spurs 107 x 101 Miami Heat