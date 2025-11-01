Mais um dia épico na NBA: confira os destaques de sexta
A última sexta-feira (31) foi repleta de reviravoltas e performances memoráveis na NBA, com um toque brasileiro de destaque. Veja o compilado do Lance!:
Atuação brilhante de Thiago Splitter
O técnico brasileiro Thiago Splitter continua a impressionar à frente do Portland Trail Blazers. Com uma virada nos segundos finais contra o Denver Nuggets, os Blazers venceram por 107 a 102, registrando sua quarta vitória em cinco jogos sob o comando de Splitter. A equipe vive sua melhor fase, com triunfos sobre Lakers (de Luka Doncic), Warriors (de Curry), Nuggets (de Nikola Jokic) e Utah Jazz, sofrendo apenas uma derrota para os Clippers.
Luka Doncic supera Michael Jordan
Apesar de uma entorse no dedo e uma contusão na perna, Luka Doncic retornou em grande estilo. Na partida vitoriosa contra o Memphis Grizzlies por 117 a 112, o esloveno dos Lakers anotou 44 pontos, 12 rebotes e 6 assistências, alcançando sua terceira partida com pelo menos 40 pontos na temporada. Com este feito, Doncic igualou Wilt Chamberlain (há 63 anos) e superou Michael Jordan, que havia marcado os pontos em apenas duas partidas, tornando-se o segundo jogador da NBA a atingir tal marca.
O despertar de Chicago Bulls
O Chicago Bulls está de volta! A equipe conquistou sua quinta vitória consecutiva na temporada 25/26 ao superar o New York Knicks por 135 a 125. Este feito, não alcançado desde a temporada 1996/97, há 28 anos, coloca os Bulls no topo da Conferência Leste como a única franquia invicta da conferência, e ao lado de OKC e Spurs.
"Bulls venceu"
Celtics acaba com invencibilidade do 76ers
O Boston Celtics encerrou a sequência de vitórias do Philadelphia 76ers por apenas um ponto. Jaylen Brown foi o grande destaque dos Celtics, com 32 pontos, 3 rebotes e 6 assistências. Hugo González também contribuiu com uma atuação sólida, incluindo um bloqueio impressionante. O placar final foi de 109 a 108, veja os lances:
Confira os resultados completos de sexta-feira (31)
Philladephia 76ers 108 x 109 Boston Celtics
Indiana Pacers 108 x 128 Atlanta Hawks
Cleveland Cavaliers 101 x 112 Toronto Raptors
Chicago Bulls 135 x 125 New York Knicks
Memphis Grizzilies 112 x 117 L.A Lakers
Phoenix Suns 118 x 96 Utah Jazz
Portland Trail Blazers 109 x 107 Denver Nuggets
L.A Clippers 126 x 124 New Orleans Pelicans
