Estrela da NBA recebe punição de R$200 mil por gesto obsceno para árbitro

O principal jogador da equipe do Charlotte Hornets, LaMelo Ball, recebeu uma dura punição após mostrar o dedo do meio para um dos árbitros durante a derrota para o Miami Heat. A NBA puniu o armador em US$ 35 mil dólares (R$ 188.349,00) pelo gesto.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Com pouco mais de quatro minutos restantes no último quarto, LaMelo foi penalizado com uma falta ofensiva (charge) enquanto tentava atacar a cesta. Frustrado com a marcação, o jogador gesticulou com o dedo do meio em direção ao árbitro, o que lhe rendeu uma falta técnica imediata.

Lonzo, pelo Chicago, Bulls e LaMelo Ball, pelo Charlotte Hornets, duelando pela NBA (Divulgação/@chicagobulls)

Após análise, a NBA decidiu aplicar a multa financeira. O anúncio foi feito por Byron Spruell, presidente de operações da liga.

Esta não é a primeira vez que LaMelo Ball é punido pela liga por seu comportamento. Em 2024, o armador já havia sido multado em US$ 100 mil por usar linguagem "ofensiva e depreciativa" durante uma entrevista.

continua após a publicidade

Rômulo Mendonça cita favoritos ao MVP e faz previsão para Wembanyama

A temporada da NBA começou há pouco mais de uma semana, e o Lance! conversou com o narrador Rômulo Mendonça sobre a liga. O locutor do basquete norte-americano no Prime Video deu palpites para as principais premiações individuais na temporada e fez uma previsão para o pivô Victor Wembanyama. Para o jornalista, se o jogador do San Antônio Spurs se mantiver saudável, se tornará o maior defensor da história da NBA.

— A gente faz a prévia sonhando que ninguém vai se machucar. E na maioria dos casos é a lesão que derruba qualquer tentativa de adivinhação. Se não houver nenhuma contusão, a maior barbada vai ser a de Defensor do Ano, em que se o Wembanyama estiver saudável, ele vai ganhar uma coletânea. Não há nada que se equipare ao que representa ao Wemby defendendo. Saudável, ele vai ser o maior defensor da história da NBA — comentou o narrador.

continua após a publicidade

— MVP depende da questão física dele, porque há vários candidatos, como Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic e Nikola Jokic. O Giannis vem sedento, porque está em uma equipe que, qualquer próxima frustração, os boatos em torno de uma saída dele vai ser gigante. A Liga já deu tanto prêmio de MVP para o Jokic, que ele tem que ser além do sobrenatural para ele voltar a vencer. É vítima do próprio sucesso - completou.