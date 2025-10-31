menu hamburguer
Estrela da NBA recebe punição de R$200 mil por gesto obsceno para árbitro

LaMelo Ball mostrou dedo do meio ao árbitro após ser marcado falta ofensiva do próprio no final da partida

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Avatar
Thiago Fernandes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/10/2025
16:25
LaMelo Ball foi duramente punido pela NBA após mostrar dedo do meio ao árbitro (Foto: Reprodução / X)
O principal jogador da equipe do Charlotte Hornets, LaMelo Ball, recebeu uma dura punição após mostrar o dedo do meio para um dos árbitros durante a derrota para o Miami Heat. A NBA puniu o armador em US$ 35 mil dólares (R$ 188.349,00) pelo gesto.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Com pouco mais de quatro minutos restantes no último quarto, LaMelo foi penalizado com uma falta ofensiva (charge) enquanto tentava atacar a cesta. Frustrado com a marcação, o jogador gesticulou com o dedo do meio em direção ao árbitro, o que lhe rendeu uma falta técnica imediata.

Lonzo, pelo Chicago, Bulls e LaMelo Ball, pelo Charlotte Hornets, duelando pela NBA (Divulgação/@chicagobulls)
Após análise, a NBA decidiu aplicar a multa financeira. O anúncio foi feito por Byron Spruell, presidente de operações da liga.

Esta não é a primeira vez que LaMelo Ball é punido pela liga por seu comportamento. Em 2024, o armador já havia sido multado em US$ 100 mil por usar linguagem "ofensiva e depreciativa" durante uma entrevista.

Rômulo Mendonça cita favoritos ao MVP e faz previsão para Wembanyama

A temporada da NBA começou há pouco mais de uma semana, e o Lance! conversou com o narrador Rômulo Mendonça sobre a liga. O locutor do basquete norte-americano no Prime Video deu palpites para as principais premiações individuais na temporada e fez uma previsão para o pivô Victor Wembanyama. Para o jornalista, se o jogador do San Antônio Spurs se mantiver saudável, se tornará o maior defensor da história da NBA.

— A gente faz a prévia sonhando que ninguém vai se machucar. E na maioria dos casos é a lesão que derruba qualquer tentativa de adivinhação. Se não houver nenhuma contusão, a maior barbada vai ser a de Defensor do Ano, em que se o Wembanyama estiver saudável, ele vai ganhar uma coletânea. Não há nada que se equipare ao que representa ao Wemby defendendo. Saudável, ele vai ser o maior defensor da história da NBA — comentou o narrador.

— MVP depende da questão física dele, porque há vários candidatos, como Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic e Nikola Jokic. O Giannis vem sedento, porque está em uma equipe que, qualquer próxima frustração, os boatos em torno de uma saída dele vai ser gigante. A Liga já deu tanto prêmio de MVP para o Jokic, que ele tem que ser além do sobrenatural para ele voltar a vencer. É vítima do próprio sucesso - completou.

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
