NBA, WNBA e G-League: patrocinadora renova acordo

Ao que parece, os dois lados estão satisfeitos. A fabricante sul-coreana de automóveis Kia renovou seu contrato de patrocínio à NBA. Na verdade, também à WNBA e à G-League. O novo tempo de duração não foi revelado, mas a parceria já vem desde 2008 e, desde 2014, engloba também as ligas feminina e de desenvolvimento.

- O basquete inspira paixão, conexão e possibilidade - valores que energizam todos nós na Kia. Como parceiros e verdadeiros fãs do jogo, temos a honra de continuar nossa jornada com a NBA, a WNBA e a NBA G League - afirmou SeungKyu (Sean) Yoon, presidente e CEO da Kia North America e Kia America. E concluiu:

- Juntos, continuaremos celebrando os momentos, a energia e as comunidades que tornam o basquete tão poderoso.

Os valores do novo acordo não foram revelados, mas devem ter aumentado em relação ao anterior, iniciado em 2021 e que previa US$ 75 milhões pela exibição da logomarca da empresa. Os valores foram informados pelo GlobalData Sport e eram válidos para um contrato de cinco anos, que está na reta final.

- A parceria com a Kia reflete um compromisso compartilhado de celebrar a NBA e fortalecer o engajamento dos fãs. Estamos ansiosos para continuar nosso trabalho com a Kia enquanto criamos conexões mais profundas com os fãs e impulsionamos o jogo adiante de maneiras novas e empolgantes - analisou Lauren Sullivan, vice-presidente sênior e chefe de gestão de parceiros da NBA.

Em termos de visibilidade, a patrocinadora seguirá dando nome a pelo menos 35 prêmios de desempenho na temporada regular e em duas rodadas dos playoffs da liga. A logomarca estará nos suportes dos aros.

Haverá presenças no All Star Weekend e também nas redes sociais. Estão previstos mais investimentos - e visibilidade para a marca - em jogos e nas redes sociais da WNBA e da G-League também.