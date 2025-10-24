NBA: OKC e Pacers reeditam final da última temporada em jogo histórico

O Oklahoma City Thunder (OKC) e o Indiana Pacers reviveram a intensidade das Finais da NBA 2024/25 em um confronto eletrizante pela temporada regular, realizado na noite desta quinta-feira (23/10). Em uma partida marcada por duas prorrogações e uma atuação de gala de Shai Gilgeous Alexander, o Thunder superou o Pacers por 141 a 135 (após 2 prorrogações).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O grande nome da noite foi o armador canadense Shai Gilgeous-Alexander, que protagonizou um verdadeiro show ofensivo, encerrando o jogo com impressionantes 55 pontos, além de 8 rebotes e 5 assistências. A atuação de SGA, eleito MVP das Finais da temporada passada justamente contra o Pacers, foi crucial para a vitória apertada do OKC, garantindo a sua segunda vitória neste início de temporada.

Shai Gilgeous-Alexander foi o principal nome da partida entre OKC x Pacers na NBA (Foto: Andy Lyons/Getty Images/AFP)

A partida, que reedita as recentes finais da liga (vencidas pelo Thunder), foi equilibrada do início ao fim. O Pacers, empurrado por sua torcida, demonstrou resiliência, especialmente com o destaque de Pascal Siakam e o crescimento de Bennedict Mathurin na pontuação. O time da casa conseguiu levar o jogo para a primeira prorrogação, e depois para a segunda, com cestas importantes nos segundos finais do tempo regulamentar e da primeira prorrogação.

continua após a publicidade

No entanto, Shai Gilgeous-Alexander chamou a responsabilidade nas prorrogações. O astro do Thunder ditou o ritmo, pontuando em momentos cruciais e garantindo a superioridade no placar. O OKC ainda contou com a boa contribuição de Aaron Wiggins (23 pontos) e o calouro Ajay Mitchell (26 pontos, saindo do banco), além da presença defensiva de Chet Holmgren, que terminou com 15 pontos e 12 rebotes.

O Pacers chegou a ter uma ligeira vantagem no primeiro tempo (57-47), mas o Thunder reagiu no segundo, acelerando o jogo e contando com a precisão de seus arremessadores. A partida se transformou em uma intensa troca de pontos, com os dois times mostrando poderio ofensivo, em um prenúncio do que pode vir a ser um grande clássico desta temporada.

continua após a publicidade

O resultado mantém o Oklahoma City Thunder invicto neste início de temporada (2-0), em um feito curioso: é o primeiro time na história da NBA a disputar duas prorrogações em seus dois primeiros jogos da temporada regular. O Thunder segue agora para Atlanta, onde enfrentará os Hawks, enquanto o Pacers busca a recuperação no seu próximo compromisso.