Com brasileiro no comando, os Blazers derrotam os Warriors na NBA

Após escândalo de esquema de aposta e com treinador brasileiro no comando, o Portland Trail Blazers derrotou o Golden State Warriors, nesta sexta-feira (24), pela NBA. A partida foi 139 a 119 para equipe de Oregon, e Stephen Curry foi o maior pontuador do jogo com 35 pontos.

Pela primeira vez no comando interino do Portland Trail Blazers, o brasileiro Tiago Splitter estreou com uma vitória impressionante na NBA. Contra o time Curry e Gui Santos, o clube de Oregon garantiu pontos importantes.

O primeiro quarto terminou empatado a 28, mas os Blazers conseguiram abrir vantagem e não deram chance de virada para os oponentes. Com grande perfomance na noite, Deni Avdija foi quem mais pontuou pelo Portland. Foram 26 pontos, além de cinco rebotes e seis assistências.

O treinador brasileiro será o novo técnico interino do Portlant Trail Blazers na NBA para 2025/26. Após uma temporada impressionante e vitoriosa, Tiago decidiu deixar o cargo principal no Paris Basketball e se juntar a comissão de Chauncey Billups, que foi preso nesta quinta-feira (23).

Antigo técnico do Blazers é preso

O técnico Chauncey Billups, do Portland Trailblazers, foi detido pelo FBI em uma investigação relacionada a um esquema de apostas na NBA. A prisão aconteceu nesta quinta-feira (23), nos Estados Unidos, e foram noticiadas em primeira mão pela "ESPN" norte-americana.

Billups enfrenta acusações relacionadas a uma "operação ilegal de pôquer ligada à Máfia". Segundo a ESPN, a detenção do técnico ocorre em um "caso separado, mas relacionado de jogo ilegal" que também levou à prisão de Terry Rozier, jogador Heat, na manhã desta quinta-feira.

Splitter brilhou na Europa como técnico

Tiago Splitter fez história ao se tornar o primeiro brasileiro campeão da NBA, pelo Spurs, em 2014 (Foto: AFP)

Durante sua permanência no Paris Basketball, o brasileiro sagrou-se campeão da Copa da França ao derrotar o Le Mans por 91 a 80, em abril deste ano. Splitter, no entanto, só ficou na equipe por uma temporada antes de voltar à NBA.

O brasileiro foi campeão da NBA durante a temporada 2013/14, pelo San Antonio Spurs. Defendeu ainda o Atlanta Hawks (2015 a 2017), e o Philadelphia 76ers (2017). Antes de chegar ao território americano, defendeu o Baskonia, clube espanhol, por sete anos. Lá teve a camisa 21 aposentada como homenagem.

Durante a passagem pelo Baskonia, conquistou nove títulos: duas Ligas ACB (2008 e 2010), três Copas do Rei (2004, 2006 e 2009) e quatro Supercopas ACB (2005, 2006, 2007 e 2008). Além disso, o Tiago disputou quatro Final Four da Euroliga e recebeu o prêmio de MVP da Liga ACB em 2010.