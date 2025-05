Luisa Stefani, número 1 do Brasil nas duplas, conquistou neste sábado (24) o maior título de sua carreira no saibro ao levantar o troféu do WTA 500 de Estrasburgo, na França, torneio que distribui US$ 925 mil em premiação.

A paulistana, ao lado da húngara Timea Babos, superou na final a parceria formada pela chinesa Hanyu Guo e pela americana Nicole Melichar por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (7/4) e 10/7, em partida com 1h52min de duração.

Essa foi a 11ª conquista de Luisa no circuito WTA e a segunda ao lado de Babos. A dupla venceu também o primeiro torneio que disputaram juntas, em Linz, na Áustria, em fevereiro. Desde abril, atuam em parceria fixa e já alcançaram uma semifinal em Stuttgart, na Alemanha.

Antes deste título, o único troféu de Stefani no saibro havia sido no WTA 125 de Montevidéu, em 2022, ao lado de Ingrid Martins.

Com a campanha em Estrasburgo, Luisa subirá seis posições no ranking da WTA, alcançando o 31º lugar. Já ela e Babos darão um salto importante na corrida da temporada, assumindo a nona posição, com 1345 pontos. A próxima parada da dupla é Roland Garros, com início neste domingo; as disputas nas duplas estão previstas para o meio da semana.

— Foi muito legal e divertido voltar aqui, onde me sinto em casa. Agradeço à Timea por estarmos juntas, seguimos evoluindo, aprendendo e curtindo nossos momentos em quadra. É o segundo título do ano, uma alegria enorme. Agradeço também ao Gui (Pachane, técnico) e ao Zoltan Nemeth (preparador físico da Timea) por estarem com a gente todos os dias — celebrou Luisa.

Títulos WTA da carreira de Luisa Stefani: