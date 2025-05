GP de Mônaco: Leclerc domina terceiro treino livre; Bortoleto é 19º

Charles Leclerc dominou o terceiro treino livre em Monte Carlo, no GP de Mônaco de Fórmula 1, neste sábado (24). O monegasco teve um bom desempenho com a Ferrari e liderou a sessão na maior parte do tempo. Max Verstappen e Lando Norris fecharam o top 3. Gabriel Bortoleto terminou na 19ª colocação.

Como foi o terceiro treino no GP de Mônaco?

Gabriel Bortoleto no terceiro treino livre em Mônaco (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Liam Lawson foi o primeiro a deixar os boxes e iniciar suas voltas rápidas. A pista permaneceu vazia por vários minutos, já que metade do grid só foi para a pista depois dos 15 minutos iniciais da sessão. Usando pneus médios, Nico Hulkenberg, com sua Sauber, foi o primeiro a escapar da pista na curva Anthony Noghès. Mesmo assim, naquele momento, ele tinha registrado o melhor tempo.

Alguns nomes como Lewis Hamilton, Lando Norris, Isak Hadjar e o próprio Lawson optaram pelos pneus macios no começo da atividade, em busca de entender o desempenho dos compostos em uma pista quente — que marcava 40°C neste sábado.

Gabriel Bortoleto, que seguiu entre os últimos colocados, avisou a equipe, já com meia hora de treino, que teve um leve toque com o carro, mas nada que preocupasse.

Com pneus médios, Max Verstappen passou a brigar diretamente pela ponta da tabela. O holandês trocou posições com Leclerc e Norris, que estavam de compostos macios, durante boa parte da sessão. Oscar Piastri, como no TL2, apareceu forte na reta final e superou Norris por menos de 0s040.

Nos segundos finais, Hamilton acabou batendo na curva do Cassino, o que causou uma bandeira vermelha e encerrou o treino antes do tempo.

O top 3 terminou com Leclerc na liderança, seguido por Verstappen e Norris. Piastri, Hamilton, Alexander Albon, Liam Lawson, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda e Andrea Kimi Antonelli completaram os dez primeiros.

