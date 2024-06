Luisa Stefani embala e vai à semi em Berlim

Luisa Stefani em Berlim / Crédito: Inaki Esnaola/Getty Images







Copiar Link

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 20/06/2024 - 00:30 • Berlim (Alemanha)

Luisa Stefani, número 13 do mundo, e a holandesa Demi Schuurs se classificaram, nesta quarta-feira, para a semifinal do WTA 500 de Berlim, na Alemanha, evento sobre o piso de grama com premiação de US$ 922 mil (R$ 4,9 milhões).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A paulistana e a europeia derrotaram a dupla da casa formada por Jule Niemeier e Noma Akugue por 2 sets a 0 com parciais de 6/2 6/4 em menos de uma hora e esperam rivais que saem do jogo entre as ucranianas irmãs Lyudmyla e Nadiia Kichenok e as chinesas Saisai Zheng e Xinyu Wang, algozes de Bia Haddad Maia e Ingrid Martins na primeira rodada.