Sinner sofre, mas vira na estreia como número 1 em Halle

Publicada em 18/06/2024 - 18:59 • Halle (Alemanha)

O italiano Jannik Sinner fez sua estreia como número 1 do mundo nesta terça-feira e com difícil vitória no ATP 500 de Halle, na Alemanha, disputado sobre o piso de grama.

O italiano derrotou o holandês Tallon Griekspoor, 27º colocado, por 2 sets a 1 com parciais de 6/7 (10/8) 6/3 6/2 após 2h22min de duração na quadra central.

Sinner teve vantagem no tie-break do primeiro set, mas perdeu pontos seguidos e sucumbiu. No segundo set conseguiu uma quebra após um lindo ponto que lhe deu confiança para dominar a partida daí por diante vencendo o segundo set e o terceiro com conforto.

Ele alcançou o número 1 na última semana após a semifinal de Roland Garros e desistência de Novak Djokovic nas quartas de final por lesão no joelho se tornando o primeiro italiano a liderar o ranking do tênis masculino.

Sinner agora joga as oitavas na grama alemã contra o húngaro Fabian Maroszan, 45º colocado, que passou na estreia pelo russo Roman Saffiulin por 7/5 4/6 6/1. O duelo será inédito no circuito.

- Eu estava correndo um pouco da direita para a esquerda. Eu apenas tentei de alguma forma chegar à bola e fazê-lo jogar mais uma bola extra. Ele estava sob pressão, break point abaixo.. de alguma forma eu consegui. Depois desse ponto, isso me deu confiança, quebrando-o pela primeira vez. Na minha cabeça eu sabia que se conseguisse fazer uma vez, poderia fazer duas vezes. Estou feliz com isso. Ele tem sido um jogador incrível, especialmente sacando muito bem. Estou feliz com o desempenho - explicou o italiano.