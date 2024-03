Luisa Stefani completa dia perfeito do Brasil e vai às oitavas em Indian Wells

Luisa Stefani, de azul, e Schuurs, de branco (Foto: Jimmie 48 Photography)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/03/2024 - 10:28 • Indian Wells (EUA)

Depois das vitórias de Thiago Wild sobre Karen Khachanov e Beatriz Haddad Maia contra Rebecca Sramkova, Luisa Stefani completou a madrugada perfeita do tênis brasileiro, neste sábado (9), em Indian Wells, na Califórnia (EUA), ao estrear com vitória nas duplas.

A número um do país e 13 do mundo derrotou, ao lado da parceira holandesa Demi Schuurs, a dupla formada pela romena Sorana Cirstea e a croata Donna Vekic, por 6/2 e 6/4, garantindo vaga nas oitavas de final de duplas do WTA 1000, torneio com premiação de US$ 9 milhões (cerca de R$ 45 milhões).

Foi o segundo encontro entre as duas duplas e a segunda vitória da parceria da paulistana. Stefani e Schuurs vão encarar, valendo vaga nas quartas de final, as vencedoras do duelo entre a dupla da chinesa Hanyu Guo com a norueguesa Ulrikke Eikeri e a parceria das russas Veronika Kudermetova e Anna Kalinskaya.

Luisa e Schuurs vão em busca de mais um título em 2024. Elas já venceram um WTA 1000 este ano, em Doha, no Qatar.