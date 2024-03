Bia Haddad tira zica, volta a vencer e encara pedra no sapato em Indian Wells

Beatriz Haddad Maia em ação (Foto: Dubay Duty Free Open)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/03/2024 - 09:36 • Indian Wells (EUA)

Após quatro derrotas seguidas, Beatriz Haddad Maia voltou a sorrir, na madrugada deste sábado (9), no horário do Brasil, e se classificou para a terceira rodada do WTA 1000, em Indian Wells, nos Estados Unidos, jogado no piso duro.

A paulistana superou a eslovaca Rebecca Sramkova, 127ª colocada e que veio do qualifying, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, após uma partida com 1h55min de duração na quadra 3 do Indian Wells Tennis Garden.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Bia Maia não sabia o que era vitória desde as quartas do WTA 500 de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, contra a 6ª do mundo, a tunisiana Ons Jabeur. Depois, foram quatro derrotas consecutivas. A sequência da brasileira era a sua pior desde 2018.

➡️ Dia Internacional da Mulher: relembre atletas brasileiras medalhistas em Jogos Olímpicos

Bia Haddad vai encarar a russa Anastasia Pavlyuchenkova, 22ª favorita, que passou fácil pela espanhola Nuria Diaz (6/3 e 6/1). Será o terceiro jogo entre elas. Bia perdeu os dois duelos realizados até aqui, um no ano passado, em Hong Kong, e o outro em janeiro desta temporada, em Adelaide, na Austrália.