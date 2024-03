Thiago Wild dá aula em top-15 e vai à 3ª rodada em Indian Wells

Thiago Wild é o melhor brasileiro em simples na atualidade (Foto: RODRIGO ARANGUA / AFP)







Uma verdadeira aula de tênis! O número um do Brasil e 65 do mundo, Thiago Wild, deu show na madrugada deste sábado (9), em Indian Wells, na Califórnia (EUA), e garantiu vaga na terceira rodada do primeiro Masters 1000 da temporada.

O paranaense derrubou o russo Karen Khachanov, 15º do mundo, por 2 sets a 0, com contundentes 6/1 e 7/5, em um duelo com 1h23min de duração na quadra 5 do Indian Wells Tennis Garden.

Wild vem se tornando o terror dos russos após derrotar o segundo dos três mosqueteiros. Ele venceu Daniil Medvedev, em Roland Garros, e por poucos pontos não bateu também o top-5 Andrey Rublev, no Australian Open deste ano.

O brasileiro alcançou sua segunda vitória sobre um top-15 na carreira e a segunda em um Masters 1000. Wild irá enfrentar, no domingo (10), o húngaro Fabian Marozsan, 58º do planeta, valendo vaga nas oitavas de final do torneio, com premiação de US$ 9 milhões (R$ 45 milhões).

O JOGO

O brasileiro dominou por completo o primeiro set, distribuindo pancadas nos dois lados e variando com slices e deixadas. Ele deixou o rival atônito. Khachanov não aguentava e cometia erros. Rapidamente, Wild abriu 5 a 0 e fechou por 6/1 sem problemas. O russo começou confirmando no segundo set e foi mais eficiente nos games de saque. Teve uma oportunidade no meio da parcial, mas Wild se salvou com maestria, igualou em 4 a 4 e viu o rival abrir 40 a 0 no 5 a 5. Só que Khachanov contribuiu, cometeu erros e Wild, com bela bola, quebrou e fechou com autoridade no saque.