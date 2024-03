Em 1º jogo oficial após lesão no Rio Open, Alcaraz sofre, mas vira em Indian Wells

Carlos Alcaraz volta a vencer após lesão no Rio Open (Foto: BNP Paribas Open)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/03/2024 - 09:48 • Indian Wells (EUA)

Número dois do mundo e atual campeão do Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia (EUA), Carlos Alcaraz teve trabalho na madrugada deste sábado (9), mas estreou com vitória difícil.

O espanhol derrotou o italiano Matteo Arnaldi, 40º colocado do mundo, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (7/5), 6/0 e 6/1, após 2h14min na quadra central do Indian Wells Tennis Garden.

Foi a primeira partida oficial de Alcaraz após a lesão sofrida no tornozelo durante a estreia no Rio Open. Carlitos começou com uma quebra, mas permitiu o empate e viu Arnaldi jogar muito no 5 a 5 do tie-break. Nos dois sets seguintes, ele esquentou o motor, ligou o modo turbo e passou com facilidade pelo rival, que parece ter gasto todo seu melhor tênis na parcial inicial.

Alcaraz encara, na terceira rodada, o canadense Felix Aliassime, cabeça de chave 31, que passou por 6/4 e 6/1 pelo francês Comnstante Lestienne. Alcaraz tem retrospecto negativo de 3 a 1 contra o próximo adversário, mas sua única vitória foi justamente em Indian Wells, no ano passado, por um duplo 6/4, o último encontro entre eles.