Botafogo lamenta postura de Ana Sátila

O Botafogo se pronunciou nesta quarta-feira (29) após uma denúncia feita por parte da atleta de canoagem Ana Sátila para o podcast "Rumo ao Pódio" do GE. A atleta da canoagem slalom comunicou que estava encerrando seu vínculo com a instituição, citando como principal motivo a falta de apoio às modalidades olímpicas após a mudança na presidência da instituição.

Em nota, o clube lamentou a postura da multimedalhista e pontuou o esforço por parte do time: "O Botafogo de Futebol e Regatas informa que, durante o período em que a atleta Ana Sátila representou o clube, houve empenho constante, dentro das possibilidades da instituição, para oferecer as melhores condições ao seu desenvolvimento esportivo. Lamentamos que todo esse esforço e o compromisso do Botafogo não tenham sido plenamente reconhecidos. Ainda assim, reafirmamos nosso respeito pela atleta e desejamos sucesso em sua trajetória profissional e pessoal".

Versão de Ana Sátila

Ana Sátila relatou que inicialmente aceitou defender o Botafogo mesmo sem garantias financeiras.

— Eu não consigo te pagar, mas a gente quer. Então confia em mim que eu vou atrás, eu vou tentar. Você não vai ter salário, você não vai ter investimento. Se tudo der certo, uma camiseta, um uniforme. Então, era com isso que eu entrei no Botafogo. E eu tava feliz — contou a atleta.

A canoísta denunciou que os atletas olímpicos do clube recebem valores entre R$ 200 e R$ 500, quantia que considera insuficiente diante das cobranças feitas pela instituição.

— O pessoal é constantemente prejudicado, e o clube não paga um salário digno, a gente tá falando 200, 300, 500 reais para os atletas, para ter uma cobrança, sabe, absurda, algo assim passível de um uma condenação, um assédio moral, dentro do clube. Isso eu vi estando lá. Isso eu tô falando porque eu vi lá — declarou.

Em agosto deste ano, o remador olímpico Lucas Verthein, namorado de Ana Sátila, também deixou o Botafogo após 13 anos defendendo o time de remo desde as categorias de base. A saída de Lucas foi unilateral por parte do clube e o atleta na época relatou que descobriu sobre sua saída por terceiros. Os dois esportistas do Botafogo se conheceram por intermédio do próprio clube.