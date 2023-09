Peças fundamentais na vitória do Brasil por 3 sets a 2 contra o Japão, neste domingo (25), Gabi e Rosamaria destacaram as dificuldades enfrentadas pela Seleção durante o atual ciclo, em especial nos últimos dias, ao final da partida. Durante a semana, a equipe sofreu com a perda de um dos grandes nomes da história do voleibol nacional, Walewska, e chegou para o jogo que valia vaga nos Jogos Olímpicos com a obrigação de vencer na casa das adversárias, em Tóquio.