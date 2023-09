A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) abriu a venda de ingressos para os jogos do Pré-Olímpico de Vôlei Masculino, que acontecem entre o final de setembro e o início de outubro, nesta sexta-feira (8). As partidas do Brasil serão realizadas no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. As entradas já estavam sendo comercializadas para clientes do Banco do Brasil e agora estão disponíveis também para o público geral.