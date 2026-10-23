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LNF revela troféu inédito para final entre Joinville e Carlos Barbosa

Taça prateada com detalhes da bandeira nacional será entregue neste sábado (24)

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 14:15
Supervisionado porGustavo Loio,
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Taça LNF prateada com fitas vermelhas, diante de banner com o logotipo LNF.
LNF apresenta o troféu prateado que será erguido pelo campeão da nova Copa Cresol (Foto: Divulgação / LNF)

A Liga Nacional de Futsal (LNF) apresentou oficialmente o troféu da inédita Copa LNF Cresol. Projetada para simbolizar a força e o dinamismo da nova competição do calendário nacional, a taça une um conceito clássico de copa a linhas modernas, destacando um acabamento prateado e detalhes que remetem à bandeira do Brasil.

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Troféu da Copa LNF em cadeiras vermelhas da arena de futsal, com fitas vermelhas.
LNF apresenta o troféu prateado que será erguido pelo campeão da nova Copa Cresol (Foto: Divulgação / LNF)

O novo símbolo estará em jogo no próximo sábado (31), às 19h (de Brasília), na grande decisão entre Joinville e Carlos Barbosa, em Pato Branco (PR). O duelo reúne duas das maiores potências da modalidade no país em um confronto de jogo único para coroar o primeiro campeão da história do torneio.

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Diferente do campeonato tradicional da LNF, que premia a regularidade ao longo dos meses, a Copa LNF celebra a superação do mata-mata. A edição de estreia reuniu 32 equipes da liga em fases eliminatórias eletrizantes até afunilar para o clássico decisivo no Paraná.

Sobre a Liga Nacional de Futsal (LNF)

A Liga Nacional de Futsal (LNF) é a principal e mais prestigiada competição da modalidade no Brasil e uma das maiores do planeta. Criada em 1996, a entidade opera sob um modelo de franquias inspirado nas grandes ligas norte-americanas, reunindo os clubes mais tradicionais do país em um nível técnico de excelência. Além de servir como a principal vitrine para a revelação de craques do salonismo mundial, a LNF consolida o futsal como um dos esportes mais praticados e populares do território nacional, movimentando ginasiais lotados e promovendo rivalidades históricas de norte a sul do Brasil.

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