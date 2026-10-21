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Com Rebeca Andrade em só dois aparelhos, Brasil fica sem vaga olímpica no Mundial

Equipe nacional melhora em relação à classificatória, mas fica em quinto lugar

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
21/10/2026 18:34
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Time Brasil no Mundial de Ginástica Artística
Time Brasil no Mundial de Ginástica Artística (Foto: MeloGym/CBG)

O Brasil não conseguiu garantir a vaga por equipes nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 no Mundial de Ginástica Artística, nesta quarta-feira (21). Com Rebeca Andrade de volta à competição após ficar fora da edição de 2025, o time nacional terminou em quinto lugar em Roterdã, na Holanda. China, Estados Unidos e Japão terminaram no pódio e carimbaram o passaporte.

➡️ Das 'perdas' às conquistas: Rebeca Andrade relembra infância no alto rendimento

A seleção chegou à decisão depois de terminar as eliminatórias na oitava colocação, com 159.131 pontos. Na final, o time nacional melhorou as notas e fechou com 159.730. Rebeca se apresentou apenas no salto e na trave. A competição em Roterdã é a primeira etapa do processo de classificação olímpica por equipes. A próxima chance do Brasil será no Mundial de 2027, onde mais nove equipes terão a chance de garantir vaga em Los Angeles.

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Rebeca Andrade teve a melhor nota do salto e chega à final individual como grande favorita. Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira, Thaís Fidelis e Sophia Weisberg completaram a formação que disputou a decisão.

A equipe chegou ao último dia do Mundial com quatro finais individuais garantidas – duas no geral (Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira), uma na trave (Flávia) e uma no salto (Rebeca).

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Como foi a final do Brasil

A equipe brasileira iniciou a disputa no solo, com Thaís Fidelis, Lorrane Oliveira e Flávia Saraiva, e registrou os primeiros 38.633 pontos. Na sequência, as ginastas passaram pelo salto, aparelho em que Rebeca Andrade encerrou a classificatória com a maior média entre todas as participantes: 14.400 pontos – somado aos 14.033, de Sophia, e os 13.000, de Flavinha.

Nas paralelas, Thaís (12.466), Lorrane (13.533) e Flávia (13.133) foram as responsáveis pelas apresentações brasileiras. A última rotação ficou para a trave, com Thaís Fidelis (13.033), Flávia Saraiva (14.066) e Rebeca Andrade (13.433).

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Flávia Saraiva em ação na trave no Mundial de Ginástica Artística
Flávia Saraiva em ação na trave no Mundial de Ginástica Artística (Foto: MeloGym/CBG)
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