Com Bia Haddad, veja programação do 4° dia de SP Open
O torneio acontece entre os dias 6 e 14 de setembro
O quinto dia de competições do SP Open será recheado de brasileiras em quadra. Bia Haddad, Laura Pigossi, Ana Candiotto e Luisa Stefani são as representantes do país em ação nesta quinta-feira (11) no torneio que acontece no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.
A primeira representante do Brasil a entrar em quadra nesta quinta-feira é Ana Candiotto, que enfrenta a húngara Panna Udvardy, por volta das 17h30 (de Brasília), no segundo jogo do dia na quadra Maria Esther Bueno. Em seguida, o confronto mais aguardado do dia, o duelo entre as brasileiras Bia Haddad e Laura Pigossi.
Luisa Stefani, por sua vez, entra em quadra no último jogo da quadra 1. Ela e sua parceira, a húngara Tímea Babos, enfrentam a dupla de Solana Sierra e Renata Zarazúa.
Programação
Resultados do 3° dia
Quadra Maria Esther Bueno
- F. Jones (GRB) 2 x 0 W. Osuogwe (USA) - 6/4 e 7/6
- N. Silva (BRA) 0 x 2 S. Sierra (ARG) - 6/0 e 6/4
- J.Riera (ARG) 0 x 2 A. Eala (PHI) - 6/1 e 6/4
Quadra 1
- V. Rodriguez (MEX) 0 x 2 T. Rakotomanga (FRA) - 7/5 e 6/1
- T. Barros (HUN) e L. Stafani (BRA) 2 x 0 A. Barnett (BRB) e E. Lechemia (FRA) - 6/4 e 6/4
- L. Martins (BRA) x L. Pigossi (BRA) x L. Jeanjean (FRA) e V. Rodriguez (MEX) - W.O
Quadra 2
- J. Tjen (INA) 2 x 0 M. Okalova (SVK) - 6/1 e 6/0
- H. Giavara (USA) e R. McAdoo (USA) 0 x 2 T. Rakotomanga (FRA) e L. tren (NED) - 6/2 e 7/5
- M. Brooks (GBR) e J. Failla (USA) 0 x 2 E. Appleton (GBR) e I. Haverlag (NED) - 6/3 e 6/1
