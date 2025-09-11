Com Bia Haddad, veja programação do 4° dia de SP Open

O quinto dia de competições do SP Open será recheado de brasileiras em quadra. Bia Haddad, Laura Pigossi, Ana Candiotto e Luisa Stefani são as representantes do país em ação nesta quinta-feira (11) no torneio que acontece no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

A primeira representante do Brasil a entrar em quadra nesta quinta-feira é Ana Candiotto, que enfrenta a húngara Panna Udvardy, por volta das 17h30 (de Brasília), no segundo jogo do dia na quadra Maria Esther Bueno. Em seguida, o confronto mais aguardado do dia, o duelo entre as brasileiras Bia Haddad e Laura Pigossi.

Luisa Stefani, por sua vez, entra em quadra no último jogo da quadra 1. Ela e sua parceira, a húngara Tímea Babos, enfrentam a dupla de Solana Sierra e Renata Zarazúa.

Programação

Resultados do 3° dia

Quadra Maria Esther Bueno

F. Jones (GRB) 2 x 0 W. Osuogwe (USA) - 6/4 e 7/6

2 x 0 W. Osuogwe (USA) - 6/4 e 7/6 N. Silva (BRA) 0 x 2 S. Sierra (ARG) - 6/0 e 6/4

- 6/0 e 6/4 J.Riera (ARG) 0 x 2 A. Eala (PHI) - 6/1 e 6/4

Quadra 1

V. Rodriguez (MEX) 0 x 2 T. Rakotomanga (FRA) - 7/5 e 6/1

- 7/5 e 6/1 T. Barros (HUN) e L. Stafani (BRA ) 2 x 0 A. Barnett (BRB) e E. Lechemia (FRA) - 6/4 e 6/4

) 2 x 0 A. Barnett (BRB) e E. Lechemia (FRA) - 6/4 e 6/4 L. Martins (BRA) x L. Pigossi (BRA) x L. Jeanjean (FRA) e V. Rodriguez (MEX) - W.O

Quadra 2