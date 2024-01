O Brasil conta com a participação de dez atletas, com nomes como o atual campeão Filipe Toledo, o tricampeão mundial Gabriel Medina e o campeão olímpico Ítalo Ferreira, no masculino, além de Tatiana Weston-Webb e Luana Silva, no feminino. João Chianca, o "Chumbinho", é desfalque nas primeiras etapas, já que o surfista ainda se recupera do acidente sofrido numa sessão de treinos, justamente em Pipeline, no final de 2023.