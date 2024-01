A lista dos tenistas que disputarão o qualifying da décima edição do Rio Open foi divulgada nesta terça-feira pela ATP com a presença de Thiago Monteiro, 119º, e quatro jogadores do top 100. A competição, que acontecerá nos dias 17 e 18 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, contará com Cristian Garin, ex-campeão do torneio, o brasileiro Thiago Monteiro e outros grandes nomes das quadras de saibro.