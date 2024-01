A primeira etapa da temporada de 2024 do STU (Skate Total Urbe), o Circuito Brasileiro da modalidade, acontecerá em Florianópolis, entre os dias 2 e 4 de fevereiro, no complexo de Skate Park do Abraão, na região central da cidade, e contará com a presença de grandes nomes do skate nacional, como os catarinenses Pedro Barros e Yndiara Asp.