- Sempre fui apaixonada por automobilismo e aoportunidade de integrar a Porsche Cup, é um sonho. O skate vai seguir sendo a minha naior paixão, vou continuar me dedicando ao esporte que me abriu caminhos e realizei sonhos, mas me sinto pronta para aprender, evoluir e, claro, me divertir muito nesse novo desafio - disse, a atleta.