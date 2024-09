Liga mundial de Skate e Park aterrissa no Rio de Janeiro em Outubro

Rayssa Leal no STU Open Rio de 2023, na Barra da Tijuca (Foto: Julio Detefon/STU)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 13:18 • Rio de Janeiro (RJ)

Visando valorizar ainda mais os profissionais de skate, por meio de uma liga mundial de Street e Park, o STU agora é PRO. Vem aí o STU Pro Tour Rio de Janeiro, o principal evento de skate e cultura urbana do mundo. Além de receber a nata do país, as pistas da Praça Duó, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, contarão também com grandes nomes internacionais. O evento, que envolve arte, música, moda e muito mais, acontecerá de 14 a 20 de outubro.

E uma primeira leva de grandes feras mundiais do skate já foi confirmada. Do Brasil, nomes como Rayssa Leal, Pedro Barros, Augusto Akio, Dora Varella, Giovanni Vianna e Filipe Mota. Do exterior, o americano Keegan Palmer, bicampeão olímpico na modalidade Park, a australiana Arisa Trew, medalha de ouro em Paris-2024 também no Park, a britânica Sky Brown, bronze no Park nos Jogos de Tóquio e Paris, além de Chloe Covell (AUS) e Alex Sorgente (EUA). Do Paraskate, já confirmaram presença o brasileiro Felipe Nunes e o americano Dan Mancina.

— Sempre foi um desejo nosso levar a experiência completa que o STU entrega para o mundo. O Rio de Janeiro, palco de momentos épicos em nossa história, será a cidade anfitriã do lançamento do STU Pro Tour, que ganha vida para levar o skateboarding para uma posição ainda mais relevante no cenário esportivo mundial-disse Diogo Castelão, idealizador e fundador do STU.

A britânica Sky Brown, bronze no park nos Jogos Olímpicos de Paris, estará presente na edição deste ano (Foto: Julio Detefon/STU)

Na edição 2023, ainda sob o nome STU Open Rio, foram 41 participantes no Street. No fim, títulos para Rayssa Leal e para o argentino Matias Dell Olio. Já no Park, que teve um total de 48 nomes, os campeões foram Pedro Barros e Dora Varella. Já no Paraskate, modalidade Street, o vencedor foi justamente Felipe Nunes, uma das grandes referências mundiais. E, assim como no ano passado, haverá final tanto do Paraskate Street quanto do Park.

Além do melhor do skate mundial, durante toda a semana na Praça Duó haverá exposições, ativações de patrocinadores, desafios de skate, marcas do universo urbano e muita música. O URB Music Tour trará para o Rio de Janeiro atrações imperdíveis como Xamã, um dos maiores nomes do rap nacional, que se apresenta no dia 19, e o rapper e skatista L7nnon, que fecha o festival no dia 20.