Raicca Ventura faz história e é campeã mundial de skate park

Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 15:13 • Roma (ITA)

Mais um dia histórico para o Brasil no skate. Raicca Ventura conquistou o Campeonato Mundial de skate park neste domingo (22), em Roma, na Itália. Aos 17 anos, se torna a primeira skatista brasileira a subir no pódio da competição mundial feminina, entrando para a história da modalidade. A brasileira fez a melhor volta da competição logo na primeira entrada na pista, logo depois, foi a primeira das finalistas a chegar no clube dos 9 e consolidar o título.

Após ser destaque na corrida olímpica e ser a melhor brasileira no ranking mundial, Raicca chegou na fase final do campeonato como uma das favoritas para levar o título. Na primeira volta na pista, a brasileira alcançou a nota 89.58, o que colocou a skatista na final.

Na grande decisão, Raicca mostrou todo o talento e foi a primeira das finalistas a chegar no clube dos 9, com 93.73. Com a nota, ninguém superou a brasileira, que se torna a primeira skatista brasileira a vencer o Mundial no park. Rayssa Leal é bicampeã mundial no skate street. No park masculino, o brasileiro Pedro Barros foi campeão em 2018.

Raicca é uma das promessas para conquistar medalha olímpica em Los Angeles, em 2028, a qual seria outra conquista inédita, já que o skate park feminino foi a única modalidade que o Brasil não subiu no pódio em Tokyo (2021) e Paris (2024). A história de Ventura com o skate é antiga e vem de família. A skatista, que nasceu em São Caetano do Sul, São Paulo, aprendeu a andar de skate aos 6 anos por influência do pai e do tio, que são skatistas.

(Foto: Julio Detefon/Divulgação STU)

Aos 11 anos, Raicca começou a competir. Apesar de gostar do skate street e da rampa vertical, o park é onde a skatista se destaca mais. Ela frequenta as seleções de base e principal do Brasil desde os 14 anos.