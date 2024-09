Augusto Akio domina e leva título do Mundial de Skate Park

Augusto Akio foi campeão mundial de skate park (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 16:06 • Roma (ITA)

Um ano mais que especial. Augusto Akio, de apenas 23 anos, venceu o título mundial de skate park, em Roma, na Itália. Um dos principais nomes do skate mundial na atualidade, Japinha, como é conhecido, conseguiu confirmar seu favoritismo para figurar o pódio e deu show no evento.

Akio foi dominante durante o mundial. Nas fases qualificatórias, passou para a final na 6ª colocação e, nas finais, alcançou um somatório de 93.53 pontos, liderando a competição de forma disparada. Pedro Barros, ficou com a segunda colocação, com um total de 90.72 pontos. Completando o pódio, o terceiro lugar ficou com Viktor Solmunde, totalizando 90.58 pontos.

Augusto faz um 2024 maravilhoso. Nas Olimpíadas de Paris, além de impressionar com seu talento nos malabares, o brasileiro foi medalhista de bronze no skate Park. O skatista colocou mais um nome brasileiro entre os medalhistas na história da modalidade dos Jogos Olímpicos, assim como, Pedro Barros, medalhista de prata em Tóquio, uma de suas maiores referências.

Augusto Akio foi bronze no skate park nas Olimpíadas de Paris (Foto: Luiza Moraes/COB)

Este é o segundo pódio mundial de Akio em poucas semanas. No início de setembro, Akio também foi vice-campeão mundial, mas desta vez, na modalidade vertical, dividindo o lugar mais alto do pódio com seu conterrâneo Gui Khury, de apenas 15 anos. O Vert ainda não é uma modalidade Olímpico, mas está em discussão para figurar as Olimpíadas de LA em 2028.