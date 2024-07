Quais são os maiores campeões da Liga das Nações de Vôlei Masculino?

Seleção francesa comemora título da VNL 2024 (Foto: Divulgação / Volleyball World)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/07/2024 - 13:50 • Rio de Janeiro (RJ)

A França foi campeã da Liga das Nações de Vôlei Masculino de 2024 após vencer o Japão na grande decisão, realizada em Lodz, na Polônia, no último domingo (30). Com isso, os franceses chegaram ao segundo título na história da competição, empatando com a Rússia. No total de medalhas, a seleção francesa fica à frente, com quatro.

O Brasil foi campeão da VNL uma vez ao longo de seis edições - a vitória veio em 2021. Na edição de 2024, a Seleção foi eliminada pela Polônia nas quartas de final.

Todos os medalhistas da VNL masculina

França - 🥇🥇🥈🥉

Rússia - 🥇🥇

Polônia - 🥇🥈🥉🥉🥉

Brasil - 🥇

Estados Unidos - 🥈🥈🥈🥉

Japão - 🥈🥉

História da Liga das Nações

A Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 como forma de substituir a Liga Mundial e o Grand Prix. A competição é realizada anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local. O formato do torneio sofreu uma reformulação em 2022 e receberá outra em 2025. A partir do próximo ano, serão 18 seleções, e não mais 16.