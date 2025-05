Liderança ameaçada: entenda situação de Ítalo Ferreira na WSL

Com os resultados negativos na Austrália, pelas etapas mais recentes da World Surfe League (WSL), Ítalo Ferreira corre o risco de deixar a liderança. Eliminado no round 3 em Bells Beach, Gold Coast e Margaret River, o brasileiro pode perder a lycra amarela, dependendo dos resultados do sul-africano Jordy Smith e do havaiano Barron Mamiya.

Na terça-feira (20), Ítalo Ferreira foi eliminado para o australiano Jacob Willcox. Ele somou apenas 12.87 na bateria, contra os 15.00 pontos do adversário, terminando a etapa com a 17ª colocação. Ao todo, o brasileiro conseguiu apenas 3.900 pontos na Austrália.

Assim, caso o vice-líder Jordy Smith vença sua bateria e avance à semifinal, ele ultrapassa Ítalo Ferreira e assume o topo. Para Barron Mamiya, a busca pela liderança está mais complicada: ele precisa vencer a etapa de Margaret River e torcer para que Jordy Smith e Kanoa Igarashi não se classifiquem para a semifinal.

Brazilian Storm decepciona

O desempenho dos brasileiros não foi bom na etapa de Margaret River. Além de Ítalo Ferreira, Filipe Toledo, campeão em Gold Coast, Yago Dora, Samuel Pupo, Ian Gouveia e Edgard Groggia também foram eliminados no terceiro round da sétima parada do circuito. Miguel Pupo e João Chianca chegaram até as oitavas de final, mas também amargaram eliminações na WSL.

A única representante brasileira que segue na disputa em Margaret River é Luana Silva, na chave feminina. Vice-campeã em Bells Beach, ela enfrenta a canadense Erin Brooks nas oitavas de final.

Próxima chamada

As baterias da etapa de Margaret River retornam apenas na segunda-feira (26), na Austrália, ou seja, no domingo (25) do Brasil, devido ao fuso horário. As disputas sofreram diversos adiamentos devido às condições climáticas e a previsão é de que comecem a partir de 20h30 (horário de Brasília).