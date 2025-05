Charles Leclerc foi o mais rápido no primeiro treino livre do GP de Mônaco, realizado nesta sexta-feira (23) no Circuit de Monaco. Último campeão em Monte Carlo, o piloto da Ferrari marcou 1m11s964 e superou Max Verstappen por 0s163. Lando Norris completou os três primeiros colocados da sessão.

continua após a publicidade

Enquanto isso, Gabriel Bortoleto sofria para conseguir uma boa volta rápida em Mônaco. O brasileiro ficou atrás do companheiro Nico Hulkenberg durante todo o TL1.

➡️ Ayrton Senna já quebrou protocolo no GP de Mônaco; relembre episódio

Como foi o primeiro treino livre na Arábia Saudita?

Liberada a sessão, o primeiro carro a entrar na pista foi Liam Lawson, com sua Racing Bulls, que foi também o primeiro a marcar a volta rápida e assumir a liderança. Nos minutos iniciais, uma surpresa no topo da tabela: Nico Hulkenberg marcou um tempo bom para tomar a primeira colocação momentaneamente, superando Lewis Hamilton e Oscar Piastri.

continua após a publicidade

Bandeira vermelha nos primeiros minutos

Cerca de 7 minutos depois do início, as bandeiras amarelas e verdes ficaram se alternando, até que a bandeira vermelha foi acionada. O motivo foram os destroços da asa dianteira de Charles Leclerc, que bateu atrás do carro de Lance Stroll. O piloto da Aston Martin estava mais lento e atrapalhando a volta rápida do monegasco na curva 7.

Com a volta a pista liberada, não demorou para os pilotos da McLaren garantirem um bom tempo rápido e assumir a liderança. Oscar Piastri subiu ao topo primeiro, mas logo foi superado por Lando Norris por mais de 0,2 segundos. Diferente dos Papaya - que usavam macios -, Max Verstappen marcou 1m13s897 com os compostos duros e foi para o terceiro lugar.

continua após a publicidade

O líder do Mundial de Pilotos, então, reassumiu novamente a primeira colocação e voltou para segundo após novo tempo de Norris. Ao trocar a asa dianteira, Leclerc conseguiu se recolocar na disputa e marcou o terceiro melhor tempo da tabela, atrás apenas das McLaren.

Com um desempenho tímido na temporada, Hamilton conseguiu 1m13s410 para superar de médios o companheiro de Ferrari, que estava de macios. Apesar disso, não demorou para Leclerc voltar para frente do heptacampeão mundial. Minutos depois, a liderança fora assumida por Piastri, que perdeu a posição para Lewis e depois para Norris.

Problemas para Bortoleto

Gabriel Bortoleto, da Sauber, em ação no TL 1 do GP de Mônaco (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Enquanto isso, Gabriel Bortoleto sofria para chegar próximo do top-10 do grid. O brasileiro conseguiu alcançar a 14ª colocação, mas foi perdendo posições pelos pilotos aos poucos. Preso em 18ª, o novato se envolveu em um incidente com Verstappen, em que o holandês se assustou com o piloto da Sauber que estava lento na pista.

Último campeão de Mônaco, Leclerc tomou a ponta cerca de 25 minutos para o fim ao marcar 1m11s964, com mais de 0,3 segundos para Norris. Carlos Sainz chegou a sair da pista e precisou de uma ré para retornar a pista, mas voltou bem e garantiu o terceiro melhor tempo do treino livre 1.

As McLaren foram para os boxes e colocaram os pneus médios. Assim, Piastri garantiu rapidamente uma volta rápida e alcançou a terceira colocação. Minutos depois, o australiano retornou para o pit após uma leve batida nos muros. Ainda líder, Leclerc anunciou que a asa voltou a dar problema e entrou na garagem.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Incidentes e liderança de Leclerc

As curvas apertadas são um problema para possíveis acidentes com pilotos fora de suas voltas rápidas, que andam mais lentamente. Como o incidente de Verstappen e Bortoleto, Hamilton quase foi refém de um grave acidente durante sua volta rápida.

De volta com os compostos macios, o veterano da Red Bull mostrou novamente uma boa atuação e chegou a segunda posição, com pouco mais de 0,2 segundos para o líder. O resto do primeiro tempo livre não contou com grandes mudanças no topo da tabela, apenas com Alex Albon chegando para o top-5, a frente do Piastri, na quarta colocação. Fora de pista, Leclerc não foi superado mais na primeira sessão de testes do GP de Mônaco.

Resultado