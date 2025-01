Liberty Media escolhe ex-chefe da NBA China como novo CEO

Fumaça branca saiu das chaminés do Liberty Media: há definição sobre um novo CEO e presidente. Derek Chang foi o escolhido e vai assumir os cargos a partir do próximo dia 1º de fevereiro, substituindo Greg Maffei, que decidiu sair no fim do ano passado. Desta maneira, o grupo que detém os direitos comerciais de Fórmula 1 e MotoGP, além do controle acionário da Fórmula E, estrutura uma nova espinha dorsal na tomada de decisões.

continua após a publicidade

O sino-americano Chang não é um estranho ao Liberty Media e já faz parte do conselho de diretores desde março de 2021. Além disso, esteve à frente de outros projetos importantes nos últimos anos, como, por exemplo, o cago de CEO da NBA China entre 2018 e 2020, quando morou em Pequim e trabalhou diretamente nos esforços da maior liga de basquete do mundo em todo o continente.

➡️ Chefe da Red Bull ameniza saídas de Newey e diretor-esportivo: ‘Foram apenas dois’

➡️ Bortoleto cita objetivos para 2025 na Fórmula 1: ‘Progredir e me divertir’

Também foi presidente-executivo da EverPass Media, serviço de streaming voltado para transmissões esportivas para estabelecimentos como bares e restaurantes nos Estados Unidos. Além disso, antes mesmo a NBA, chegou a ser vice-presidente-executivo de estratégia e conteúdo da DIRECTV.

continua após a publicidade

O novo chefe destacou que as grandes competições do esporte a motor estão no foco.

— O crescimento de nossos ativos operacionais atraentes após adquiridos, como F1 e MotoGP, significa continuar com o momentum e investir no futuro — apontou.

A decisão encerra a participação de John Malone, presidente-executivo do Liberty Media, como CEO e presidente de operações, cargos que acumulou de maneira interina desde a saída de Maffei.

continua após a publicidade

— A expertise de Derek em cargos de operação e investimento, compreensão tremenda das nossas indústrias e familiaridade com o Liberty o tornam um líder ideal para o próximo capítulo — afirmou Malone.

➡️ Spa-Francorchamps renova contrato e entra em sistema de rodízio no calendário da F1

Derek Chang, novo CEO da Liberty Media (Foto: Divulgação)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Já de imediato, Chang entra para um conselho-executivo do Liberty que conta ainda com o ex-chefão da F1 Chase Carey e Dob Bennett. É a esse tripé que Stefano Domenicali, atual CEO da F1, continua se reportando. A mudança no Liberty, ao menos por enquanto, não impacta o dia a dia da F1, que segue com Domenicali.

Já no que diz respeito à MotoGP, que teve os direitos adquiridos pelo Liberty em abril do ano passado, a situação ainda é de desenvolvimento. Afinal, o acordo ainda não foi aprovado pela União Europeia, que investiga o licenciamento dos direitos de transmissão entre Liberty e Dorna.