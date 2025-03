Lewis Hamilton recria cena de filme icônico dos anos 80; veja

Lewis Hamilton movimentou as redes sociais na última quarta-feira (13) ao postar uma versão alternativa de uma cena do filme “Curtindo a Vida Adoidado”, sucesso da década de 1980. No vídeo, o britânico aparece no lugar de um dos personagens da trama e dirige uma icônica Ferrari, equipe pela qual o piloto competirá a partir de 2025.

Na legenda, Lewis Hamilton afirmou que “Curtindo a Vida Adoidado” é um de seus filmes favoritos e classificou a cena como mais um sonho se tornando realidade:

— Não há melhor maneira de começar a temporada do que realizando outro sonho. Curtindo a Vida Adoidado é um dos meus filmes favoritos desde que eu era criança. Essa é uma homenagem ao filme icônico e para comemorar minha primeira temporada com a Ferrari. Definitivamente, foi preciso muita tecnologia de ponta, produção e planejamento para dar certo. Também tive que comprar o carro exato… é o carro dos meus sonhos desde que vi o filme. Um salve para o lendário Edward Norton por ter vindo junto para o passeio. Esta é a energia e o entusiasmo que estou trazendo para a pista este ano. Andiamo!!! — escreveu Lewis Hamilton na postagem.

Em uma das cenas do filme, Ferris Bueller (Matthew Broderick) e a namorada Sloane Peterson (Mia Sara) faltam a uma aula e convencem o amigo Cameron Frye (Alan Ruck) a pegar uma Ferrari escondida do pai. A máquina de colecionador é a 250 GT SWB California Spider. O trio deixa o carro em uma garagem, mas um manobrista assume o controle e dirige pelas ruas de Chicago.

Lewis Hamilton aparece em versão de cena de "Curtindo a Vida Adoidado" (Foto: Reprodução)

Na cena compartilhada nas redes, Lewis Hamilton substitui o manobrista e assume a Ferrari. O piloto faz caras e bocas após um pulo com a máquina. A cena também teve a participação do ator norte-americano Edward Norton, conhecido por filmes como “Clube da Luta” e “O Incrível Hulk”.

Segundo a revista “Time”, Hamilton afirmou que teve que comprar o mesmo carro usado na cena para realizar a montagem. O britânico disse que o 250 GT SWB California Spider, lançado em 1961, era “perfeito para a aposentadoria”. O raro modelo pode valer até 17 milhões de dólares, cerca de R$ 98 milhões.