Lesão de Stephen Curry é séria? Saiba qual é a situação do astro

Principal jogador do Golden State Warriors, Stephen Curry sofreu uma lesão na derrota para o Los Angeles Clippers no último domingo (27) e virou preocupação para a equipe. Ainda não há um prazo de recuperação para o jogador.

O armador passou por uma ressonância magnética e os resultados vão determinar a gravidade do problema no tornozelo. Após o jogo, o técnico Steve Kerr descartou dar muitos detalhes, mas classificou o problema como “leve ou moderado”.

Cabe lembrar que essa não é a primeira vez que Curry tem esse tipo de contusão. Durante seus 16 anos de carreira na NBA, foram lesões nos dois tornozelos. A franquia, inclusive, buscou gerenciar sua carga de treinos para evitar maiores dores de cabeça, mas o histórico de lesões ainda preocupa.

Em quadra, o armador terminou com 18 pontos, quatro rebotes e seis assistências. Foram 27 minutos de atuações até se lesionar. No final, o Warriors perdeu para o Clippers por 112 a 104 e conheceu a primeira derrota na temporada 2024/25 da NBA. A franquia de San Francisco ocupa o oitavo lugar na Conferência Oeste com um recorde de 2-1 até o momento.

(Foto: Kavin Mistry / AFP)

A presença de Curry ainda é dúvida e depende do resultado dos exames, como dito anteriormente. Mas a tendência é que o astro fique de fora até para ser preservado tendo em vista a sequência da temporada. O que o Warriors menos quer agora é gravar um problema que já tem que resolver.

O próximo compromisso é nesta terça-feira (29), diante do New Orleans Pelicans, no Chase Center. O duelo começa às 23h (horário de Brasília).