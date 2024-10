Hamilton ri e diz que ‘sabia que era Verstappen’ quando viu ‘poeira’ no México

De embates acirrados contra Max Verstappen, Lewis Hamilton entende, tanto que não ficou surpreso ao saber que o eterno rival havia se envolvido em nova confusão em disputa por posição no GP da Cidade do México, realizado domingo (27). O heptacampeão ainda riu ao relatar que “sabia que era ele” quando viu a poeira levantada à sua frente.

Hamilton largou na terceira fila, em sexto, enquanto Verstappen partiu do segundo posto, porém o neerlandês começou a ser bastante pressionado por Norris, que vinha em terceiro. Na volta 10, Max deu o lado de fora para o piloto da McLaren e espalhou na curva, jogando-o para fora da pista.

Na sequência, armou o bote para recuperar a posição, só que jogou duro de novo contra Norris, saindo da pista e permanecendo à frente.

Por conta das manobras, Verstappen tomou 20s de punição (por forçar Norris para fora da pista e por sair do traçado e ganhar vantagem) e ainda levou dois pontos na carteira. Aos jornalistas presentes no Hermanos Rodríguez, Hamilton relatou o incidente do seu ponto de vista.

— Deu para ver um grupo de carros à frente e uma nuvem de fumaça, de poeira, e sabia o que era — sabia que devia ser [Verstappen]. Com certeza era ele. — disse.

Lewis Hamilton no Autódromo Hermanos Rodriguez, no México



A sanção a Verstappen vem na sequência de acontecimentos semelhantes no GP dos Estados Unidos. Na ocasião, outro confronto entre Norris e Max rendeu 5s ao piloto da McLaren por sair da pista e ganhar vantagem, mas a polêmica foi a falta de punição ao representante da Red Bull por ter forçado o rival para fora.Antes da corrida mexicana, Hamilton comentou o lance.

— Sempre foi uma área cinzenta. Por isso ele se safou por tanto tempo. Passei por isso muitas vezes contra Max. Não deveria ser permitido simplesmente mergulhar por dentro e ficar à frente, depois sair e, ainda assim, manter a posição — concluiu Lewis.

A Fórmula 1 retorna já neste fim de semana, entre os dias 1 e 3 de novembro, com o GP de São Paulo, etapa brasileira do calendário. O GRANDE PRÊMIO cobre ‘in loco’ e com grande equipe.