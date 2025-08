Charles Leclerc é o pole position para o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1. Em uma sessão de classificação intensa neste sábado (2), em Budapeste, o piloto francês da Ferrari cravou o tempo de 1:15.372 em sua última tentativa, superando a forte dupla da McLaren, que dominou a maior parte do Q3.

continua após a publicidade

Gabriel Bortoleto alcança melhor posição de largada na F1

O grande destaque da sessão, no entanto, veio do brasileiro Gabriel Bortoleto. Em sua temporada de estreia, o piloto da Sauber entregou um desempenho notável ao avançar ao Q3 e garantir a sétima posição no grid. O feito foi surpreendente também pelo fato de ter superado Max Verstappen, com o piloto da Red Bull amargando apenas o oitavo lugar, um resultado atípico que sinaliza dificuldades para a equipe austríaca na Hungria.

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, da Kick Sauber, e o piloto argentino Franco Colapinto, da Alpine, durante a segunda sessão de treinos livres no autódromo de Hungaroring, perto de Budapeste, Hungria. (Foto: Attila Kisbenedk / AFP)

A McLaren confirmou seu excelente momento e formará a principal ameaça a Leclerc na largada. Oscar Piastri conquistou a segunda posição, a poucos milésimos do tempo da pole, e terá a companhia de seu colega de equipe, Lando Norris, logo atrás, em terceiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Outra equipe que demonstrou um salto de performance foi a Aston Martin. Em um de seus melhores sábados na temporada, a escuderia britânica posicionou Fernando Alonso em um sólido quarto lugar, seguido por Lance Stroll em quinto, colocando ambos os carros à frente da Mercedes de George Russell, que parte em sexto.

A corrida deste domingo se desenha como um grande desafio. Para Leclerc, a missão será conter o ímpeto das duas McLarens na largada. Para Bortoleto, a excelente posição no grid abre uma oportunidade real de lutar por pontos importantes. Já para Verstappen, a prova será de recuperação em um circuito onde as ultrapassagens são notoriamente complexas.

continua após a publicidade

O piloto da Ferrari, Charles Leclerc, compete durante a sessão de qualificação do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1 (Foto: Attila Kisbenedk / AFP)

Grid de Largada Completo - GP da Hungria de Fórmula 1

1° Charles Leclerc (Ferrari)

2° Oscar Piastri (McLaren)

3° Lando Norris (McLaren)

4° George Russell (Mercedes)

5° Fernando Alonso (Aston Martin)

6° Lance Stroll (Aston Martin)

7° Gabriel Bortoleto (Sauber)

8° Max Verstappen (Red Bull)

9° Liam Lawson (RB)

10° Isack Hadjar (RB)

11° Oliver Bearman (Haas)

12° Lewis Hamilton (Ferrari)

13° Carlos Sainz (Williams)

14° Franco Colapinto (Alpine)

15° Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

16° Yuki Tsunoda (RBR)

17° Pierre Gasly (Alpine)

18° Esteban Ocon (Haas)

19° Nico Hulkenberg (Sauber)

20° Alexander Albon (Williams)

A corrida do Grande Prêmio da Hungria acontecerá no domingo, 3 de agosto, às 10h, no horário de Brasília.