João Fonseca ganhou mais um admirador no mundo do tênis: o ícone Andy Murray. O britânico usou as redes sociais neste domingo (16) para expressar sua empolgação com a possibilidade de um confronto entre o brasileiro e o espanhol Carlos Alcaraz.

— Mal posso esperar pela primeira partida entre Fonseca e Alcaraz — escreveu Murray.

Ex-número 1 do mundo e dono de três títulos de Grand Slam, Murray fez o comentário após a classificação do jovem carioca para sua primeira final de torneio ATP, na Argentina.

João Fonseca após garantir vaga na final do ATP de Buenos Aires (Foto: @robycomby | IEB+ Argentina Open)

João Fonseca alcança feitos de Carlos Alcaraz

Desde Carlos Alcaraz, João Fonseca se tornou o mais jovem finalista em torneios disputados no saibro. Em 2021, o espanhol chegou à decisão — e conquistou o título — no ATP de Umag, na Croácia, com apenas 18 anos e dois meses. Fonseca, por sua vez, atinge a marca com 18 anos e cinco meses.

Essa não é a primeira marca de Alcaraz que Fonseca iguala. O brasileiro também se tornou o mais jovem tenista a entrar no top 100 do ranking mundial desde o espanhol.

Neste domingo (16), João Fonseca disputa a primeira final de ATP de sua carreira, em Buenos Aires. Ele enfrenta o argentino Francisco Cerúndolo às 16h (horário de Brasília).